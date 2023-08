Eesti esitab Oscarile Anna Hintsi dokumentaalfilmi "Savvusanna sõsarad"

Valikukomisjoni kuulusid kultuurikriitik Andrei Liimets, produtsent Johanna Maria Paulson, kultuurkapitali audiovisuaalse kunsti sihtkapitali esimees Kaarel Kuurmaa, režissöör ja monteerija Madli Lääne-Metsalu, režissöörid Marko Raat ja Ove Musting ning EFI tootmisosakonna juht Viola Salu. Komisjoni liikmete hinnangul on tegemist tundliku pildikeele ja visuaalselt lummava filmiga, millel on õnnestunud tabada korraga ajalikku ja ajatut, konkreetset ja universaalset, poliitilist ja poeetilist.

"Savvusanna sõsaraid" ootab sügistalvel ees kinolevi Ameerika Ühendriikides ja see võimaldab filmil kandideerida Oscarile ka parima dokumentaalfilmi kategoorias. Filmi levitab USAs Greenwich Entertainment.

Režissöör Anna Hints võtab filmi rahvuslikuks Oscari kandidaadiks nimetamist suure tunnustusena: "Olen südamest liigutatud ja tänulik, et Eesti filmimaailma armsad kolleegid "Savvusanna sõsarates" nii suurt potentsiaali näevad. Mul on käimas "Savvusanna sõsaratega" tõeline maailmaturnee ning olen omal nahal kogenud, kuidas see film kõnetab ja puudutab publikut nii Euroopas, Hong-Kongis, Kanadas, Ameerikas kui ka Austraalias. See film on sündinud südamest ja mõeldud puudutama südameid ning saan ainult loota, et ka Ameerika Filmiakadeemia liikmeid kõnetab meie oma suitsusauna vägi."

Filmi on saatnud harukordne rahvusvaheline edu. "Savvusanna sõsarad" on linastunud juba rohkem kui paarikümnel festivalil üle maailma, võitnud neli auhinda ja pälvinud kaks žürii äramärkimist. Olulisteks tunnustusteks on filmi autori Anna Hintsi võidetud Sundance'i filmifestivali maailmakino dokumentaalfilmide parima režissööri auhind, San Francisco filmifestivali parima täispika dokumentaalfilmi auhind ja Euroopa Komisjoni kaastootmisfondi Eurimages Audentia auhind parimale naisrežissöörile. Filmi leviõigused on müüdud enam kui 30 territooriumile USA-st Uus-Meremaani ja Kanadast Lõuna-Koreani. Eestis on "Savvusanna sõsaraid" käinud vaatamas 27 000 kinokülastajat.

Produtsent Marianne Ostrat Alexandra Filmist rõõmustas komisjoni otsuse üle: "See on suur au! Sundance'il esilinastunud ja pärjatud dokfilme leiab Ameerika Filmiakadeemia auhinna nominentide hulgast pea igal aastal ja seetõttu oleme Oscari-teekonnaks vaimu valmis pannud. Me ei lähe Oscaritele niisama õnne katsuma vaid "Savvusanna sõsarate" täit potentsiaali realiseerima - ja seda kahes kategoorias."

EFI tootmisosakonna juhi Viola Salu sõnul on tegu rahvusvaheliselt ühe kõige rohkem tähelepanu pälvinud Eesti filmiga. "Mul on äärmiselt hea meel, et järgmisel aastal esindab Eestit rahvusvahelise filmi kategoorias esmakordselt dokumentaalfilm. Usun, et meie unikaalse ja liigutava filmi rahvusvaheline edulugu jätkub täie hooga," lisas Salu.

"Savvusanna sõsarad" on kaasaegne ja intiimne film naistest, kes suitsusauna kaitsvas pimeduses kokku tulevad, oma sügavamaid saladusi jagavad ning kehasse kogunenud häbi ja valu maha pesevad. Film tutvustab ka Vana-Võromaa suitsusauna kombestikku, mis on kantud UNESCO inimkonna vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja.

Filmi režissöör-stsenarist on Anna Hints, produtsent Marianne Ostrat ja operaator Ants Tammik. Filmi monteerijad on Hendrik Mägar, Tushar Prakash, Qutaiba Barhamji, Martin Männik ja Anna Hints, selle heliloojad on Edvard Egilsson (Island) ja ansambel Eeter ning kaasprodutsendid on Juliette Cazanave (Prantsusmaa) ja Hlín Jóhannesdóttir. Filmi tootjad on Alexandra Film (Eesti), Kepler22 Productions (Prantsusmaa) ja Ursus Parvus (Island).

"Savvusanna sõsarad" linastub sel nädalal kinos Sõprus, Tartu Elektriteatris, festivalil RuhnuRahu ning Vana-Kuberi kinotalus Jõgevamaal.