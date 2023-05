Anna Hints pälvis Eurimages'i parima režissööri auhinna

Tegu on kolmanda auhinnaga, mille Hints on tänavu oma esimese täispika dokumentaalfilmiga festivalidelt koju toonud.

Audentia Award on Euroopa Nõukogu kaastootmisfondi Eurimages preemia, mis antakse kord aastas naissoost filmitegijale ning auhinda presenteeritakse igal aastal erineval filmifestivalil – tänavu Serbias Beldocs festivalil.

Sõna "audentia" tähendab ladina keeles "julgust" ja "vaprust" ning Audentia auhinnaga tunnustab Eurimages naisi, kellel on olnud julgust teha olulisi valikuid, kes on toonud oma filmi laia publiku ette ning inspireerinud sellega teisi naisi filmitööstuses. Auhinnaga kaasneb 30 000-eurone toetus järgmise filmi tegemiseks.

"Ka Belgradis žürii kommentaare kuulates tulid laval seistes pisarad silma. Esmane reaktsioon oli vabandada oma pisarate näitamise eest ja samamoodi on vabandanud ka paljud vaatajad, kes mind pärast filmi nägemist kallistama on tulnud. Aga minu sōnum on, et aitab pisarate pärast vabandamisest," sõnas Hints.

"Aitab sellest, et tsenseerime oma süda ja tunneme häbi, kui näitame oma haavatavust. Selleks on vaja turvalisi ruume, nagu suitsusaun, kus kõik meie emotsioonid ja kogemused saavad ilma hinnanguteta väljendatud ning ärakuuldud. Aga seda turvalist ruumi on vaja meil ka ühiskonnas luua, niimoodi saame tervemaks ning suudame välja kanda üksteise pisaraid."

Hints pühendas auhinna sõsarkonnale ja kogu filmitiimile. "See on tunnustus kõigile vapratele naistele, kes on julgenud filmis olla igas mõttes alasti kui ka kõikidele vaatajatele, keda film on puudutanud ning kes on saanud julgust oma sisehäält kuulata ning väljendada."

"See sõsarkond ei tunne keele-rassi-kultuuri-religiooni-geograafiapiire. Ka mitte soopiire, sest minu õla najal on nutnud ka paljud mehed ning kväärkogukonna rahvas. Julgus olla haavatav, teha ennast kuulduks ja nähtuks, on tõeline tugevus."

See auhind on julgustus ka kõikidele filmitegijatele, et kuulata omaenda sisemist häält, luua uusi viise, kuidas filmimaailmas jääda enda ning teiste vastu ausaks ja läbipaistvaks, märkis Hints.

"Müüt režissöörist, kes on alati enesekindel, domineeriv ning teiste suhtes üleolev on iganenud stereotüüp. On aeg anda hääl ka ebakindlatele, kahtlevatele loojatele, kes enda haavatavust näidates annavad eeskuju teistele tiimiliikmetele. Siis tekib tõeline üksteise nägemine ja ärakuulamine ning saab sündida kunst, mis puudutab südameid."

Žürii liikmete Beatrice Fiorentino, Ksenija Zelenović, Stefan Arsenijević hinnangul on "Savvusanna sõsarad" film, milles jälgitakse usalduse ja austusega naiste liigutavaid lugusid ja pihtimusi suitsusaunas, mis asub justkui väljaspool aegruumi.

Sel nädalal avab "Savvusanna sõsarad" Hispaanias DocsBarcelona filmifestivali, linastub festivali Millennium Docs Against Gravity raames viies Poola linnas ning jõuab Seattle'i filmifestivalil taas USA publiku ette.

Filmi "Savvusanna sõsarad" režissöör ja stsenarist on Anna Hints. Produtsent on Marianne Ostrat (Alexandra Film, Eesti), kaasprodutsendid on Juliette Cazanave (Kepler22 Productions, Prantsusmaa), Hlín Jóhannesdóttir (Ursus Parvus Island) ja Eero Talvistu † (Eesti). Filmi operaator on Ants Tammik, monteerijad Hendrik Mägar, Tushar Prakash, Qutaiba Barhamji, Martin Männik ja Anna Hints. Heli salvestasid Tanel Kadalipp ja Patrick McGinley. Helirežissöör on Huldar Freyr Arnarson (Island) ning heliloojad Edvard Egilsson (Island) ja ansambel EETER (Anna Hints, Marja-Liisa Plats, Ann Reimann).

"Savvusanna sõsaraid" saab jätkuvalt vaadata kinodes üle Eesti. Filmi levitab Eestis ACME Film.