Tartu Filmifond laieneb Lõuna-Eestisse

Tartu Filmifondi juht Külli Hansen kommenteeris, et nende praegune otsus on märgilise tähtsusega."Meilt uuritakse pidevalt, kas Tartu Filmifondi toetusel on võimalik minna filmima Taevaskotta, Palamusele või Kütiorgu. Nüüd võime öelda, et tõesti, see on võimalik."

Põlvamaa arenduskeskuse juhataja Lennart Liba kinnitas, et filmide rahastusmudel, kus üks kulutatud euro toob piirkonda tagasi viis-kuus eurot, elavdab kindlasti kohalikku ettevõtlust ja aitab kaasa uute ettevõtete või teenuste tekkele. "Lisaks on filmitööstus atraktiivne noortele ja filmi toomine piirkonda lisab regioonile atraktiivsust."

Tartu Filmifond on toetanud filmide loomist Tartus ja Tartumaal alates 2015. aastast. Aastate jooksul on toetatud üle 30 filmi, nende hulgas Anna Hintsi dokumentaalfilmi "Savvusanna sõsarad". Tartu Filmifond toetab tagasimakse süsteemi alusel täispikkade või lühimängufilmide, dokumentaal- ja animafilmide ning kvaliteettelesarjade tootmist. Fondi toetussumma ühele filmiprojektile on kuni 30 protsenti fondi regioonis tehtud abikõlblikest kuludest.

Taotlusi Lõuna-Eestis filmimiseks hakkab Tartu Filmifond vastu võtma alates sügisest 2023.