Laienenud Tartu Filmifond kutsub pildistama põnevaid võttepaiku

Filmirežissöör Moonika Siimets, kes tutvustas üritusel filmiinimeste vajadusi, tõi välja, et Lõuna-Eesti elujõuline kultuur ning võro, seto ja Peipsiveere kultuuriruumid on loomeinimeste jaoks väga inpireerivad. "Me peaksime olema uhked selle elava pärandi üle, mis meil alles on ja seda ka enesekindlamalt esitlema. Ka mina olen Lõuna-Eestiga väga seotud ja siinne mõtteviis ning selle kultuuriruumi mõju on olemas kõikides mu filmides. Ma näen asju teisiti ja see teeb mind huvitavaks ka globaalses filmimaailmas, kus oodatakse loojatelt oma käekirja. Olen uhkusega lõunaeestlane," sõnas Siimets.

Kohtumisel arutati ka Tartu Filmifondi tulevasi tegevusi Lõuna-Eestis. Plaanis on alustada kohalike ressursside kaardistamisest: koguda kokku info lokatsioonide ja teenusepakkujate kohta. Ühiselt leiti, et üheks fondi oluliseks tegevuseks on tulevikus erinevate teenusepakkujate filmispetsiifiliste oskuste ja teadmiste tõstmine.

"Noortega tegelemine on oluline ja me saame seda teha kahel moel: koolitada kohalikke noori andes neile filmispetsiifilisi oskuseid ja teadmisi. Oleme ka valmis kutsuma piirkonda Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi tudengeid ja toetama nende filmide loomist stipendiumitega," kommenteeris Põlvamaa arenduskeskuse juhataja Lennart Liba.

Pikemalt peatuti ka filmilokatsioonide teemal. "Filmitegijate jaoks on sobiv lokatsioon sageli väga erinev sellest, mida esitletakse turistidele põneva sihtpunkti või vaatamisväärsusena," rääkis näitleja, režissöör ja produtsent Anti Reinthal, kes on lisaks ka Jõgeva valla kultuuriasutusi koondava ühendasutuse Jõgeva Valla Kultuur juhataja. "Otsitakse puutumata ja ehedaid keskkondi, mis loovad emotsioone ja panevad mõtlema kohtade lugudele."

Külli Hansen lisas: "Oleme seda sõnumit kuulnud juba paljudelt filmiprofessionaalidelt, et Eestis hakkavad ära kaduma nn kolemajad ehk siis hooned ja alad, mida pole korrastatud ja renoveeritud. Seetõttu panime ka oma koostööleppesse naljaga pooleks kirja, et otsime ja võimalusel hoiame neid kolemaju ning püüdleme selles suunas, et looduskaitsealade kõrvale rajatakse ka filmikaitse alasid."

Lõuna-Eesti lokatsioonide kaardistamine ja nende fotografeerimine on ka Tartu Filmifondi järgmine tegevus. Juba aasta lõpul valmib ülevaade erinevatest Lõuna-Eesti filmilokatsioonidest. Tartu Filmifond kutsub üles fotograafe ja filmihuvilisi saatma fondile fotosid Lõuna-Eesti põnevate paikade kohta, olgu need siis loodusest, industriaalsetest aladest või nurgatagustest avastamata paikadest.

Ühendust saab võtta kirjutades aadressile [email protected]