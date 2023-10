Tartu Filmifond avab Lõuna-Eesti taotlusvooru

Tartu Filmifond avab taotlusvooru filmiprojektide rahastamiseks ning esmakordselt saavad filmitegijad taotleda toetuseid ka filmide tootmiseks Lõuna-Eesti viies maakonnas. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. detsember.

Tartu Filmifondi kaudu rahastatakse voorus lisaks Tartu ja Tartumaale ka Jõgeva, Võru, Põlva ja Valgamaal teostatud kulusid. Voorust toetatakse lühifilmide ja dokumentaalfilmide tootmisega seotud kulusid. Tagasimaksetel põhinevat toetust on võimalik taotleda kuni 30% tehtud kuludele.

Tartu Filmifondi projektijuht Signe Somelar-Erikson ütles, et käesolevas voorus kutsutakse toetust taotlema üksnes lühi- ja dokumentaalfilmide loojaid mitmel põhjusel. "Vooru eelarvemahu tõttu kasutame seekord vahendeid suunatumalt. Soovime rohkem esile tuua kohalikke lugusid, keskenduda kohalikele teemadele ja inimestele, aga samuti anda filmitegijatele läbi lühifilmide toetamise täiendava võimaluse eksperimenteerimiseks ja uute ideede proovimiseks, mis võivad hiljem kaasa tuua täispikkade filmiprojektide arendamise," rääkis Somelar-Erikson.

2015. aastast tegutseva Tartu Filmifondi eesmärgiks on edendada Tartu linna ja Lõuna-Eesti maakondade ettevõtluse arengut, toetades professionaalsete audiovisuaalsete teoste tootmist. Iga toetatud film rikastab oma unikaalsel moel Eesti filmivaldkonda ning tutvustab Tartus ja Lõuna- Eestis tegutsevaid filmiloojaid läbi erinevate ekraanilugude.

Kaheksa tegevusaasta jooksul on Tartu Filmifond panustanud 35 filmi valmimisse. Toetatud on selliseid tunnustatud linateoseid nagu Anna Hintsi dokumentaalfilm "Savvusanna sõsarad", German Golubi lühifilmi "Mu kallid laibad", Joosep Matjuse dokumentaalfilmi "Tuulte tahutud maa" ja paljusid rahvusvahelisi koostööfilme, nagu Henrik Ruben Genzi "Erna on sõjas" ja Margus Paju "O2".