Tartu Filmifond toetas kolme Kagu-Eestiga seotud filmiprojekti

Kagu-Eesti taotlusvooru eesmärgiks oli toetada filmiprojekte, mis kasutavad oma produktsioonis kohalikke lokatsioone, lugusid ja teenuseid. Taotlusvoorus valiti välja kolm projekti, mis saavad osalise rahastuse, et oma ideed ellu viia.

"Puugid või inimesed" (Davai Laama, režissöör Madis Ligema, produtsent Madi Ligema & Aleksandr Heifets) on dokumentaalfilm, mille keskmes on puukide kultuuriline ja mütoloogiline tähendus Eestis. Film jälgib puukide otsimist ja nendega seotud rituaale Põlvamaal, Meenikunno maastikukaitsealal ja Kanepi vallas. Projekt sai toetust 2000 eurot.

Täispika mängufilmi stsenaariumi arendus, mis põhineb lühifilmil "Sannapäev" (Kae Noh, stsenaristid Anna Hints & Tushar Prakash), filmi arendustööd ja tulevased võtted toimuvad Võrumaal ja Setomaal, kaasates kohalikke inimesi. See projekt sai toetust 3000 eurot.

"Siin me oleme" (produtsent Elisa Avik, saatejuht ja toimetaja Mirjam Mõttus) on dokumentaalsari, mis tutvustab Eesti maaelu ja motiveerib inimesi maale kolima ning ettevõtlusega tegelema. Sari filmitakse osaliselt Põlvamaal, Võrumaal ja Valgamaal ning see hõlmab kohalike inimeste lugusid ja eluolu. See projekt sai toetust 2680 eurot.

"Tartu Filmifondil on hea meel, et saame toetada projekte, mis inspireeritud Lõuna-Eestist. Meie jaoks on samuti äärmiselt oluline, et Kagu-Eesti maakonnad väärtustavad aina enam filmitootmist ja selle toetamist. Soovime kõikidele filmitegijatele põnevat ja loovat teekonda Kagu-Eesti avastamisel. Loodame, et leiate siit inspiratsiooni, uusi ideid ja koostöövõimalusi!" sõnas filmifondi arendusjuht Signe Somelar-Erikson.

2015. aastast tegutseva Tartu Filmifondi eesmärgiks on edendada Tartu linna ja Lõuna-Eesti maakondade ettevõtluse arengut, toetades professionaalsete audiovisuaalsete teoste tootmist. Üheksa tegevusaasta jooksul on Tartu filmifond panustanud juba 51 filmi valmimisse, muuhulgas on nad toetanud "Savvusanna sõsaraid", German Golubi lühifilmi "Mu kallid laibad" ja Joosep Matjuse dokumentaalfilmi "Tuulte tahutud maa".