Tartu Filmifond võitis Euroopa ettevõtluse edendamise auhinna

Tunnustuse eesmärk on esile tõsta häid tavasid ja inspireerida teisi piirkondi ning organisatsioone looma sarnaseid algatusi.

Konkursi kandidaadid valitakse esmalt riiklikul tasandil, seejärel esitatakse parimad Euroopa finaali. Filmifond saavutas võidu 29 riigi ja 442 kandidaadi seas. Lisaks Eestile olid samas kategoorias nomineeritud ettevõtluse tugiorganisatsioonid Soomest ja Iirimaalt.

2015. aastast tegutseva Tartu Filmifondi eesmärgiks on edendada Tartu linna ja Lõuna-Eesti maakondade ettevõtluse arengut, toetades professionaalsete audiovisuaalsete teoste tootmist. Üheksa tegevusaasta jooksul on filmifond panustanud rohkem kui 50 filmi valmimisse..

Tunnustuse tõi Tartu Filmifondile uuenduslike meetmete ja algatuste edukas elluviimine, mis on aidanud muuta Eesti ja Euroopa ettevõtluskeskkonda atraktiivsemaks, keskendudes eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete toetamisele.

"See on uskumatu ja eriline kogemus. Oleme üliõnnelikud!" jagas Tartu Loomemajanduskeskuse juht Külli Hansen esmaseid muljeid auhinnagalalt. "Peapreemia on Tartu Filmifondi jaoks märgiline saavutus, mis näitab, et meie igapäevane töö Lõuna-Eesti ja Tartu atraktiivsuse tõstmisel ning kohalike teenuste arendamisel on oluline ja väärtuslik – ning mitte ainult kohalikul tasandil. Auhinna saamise järel tulid meiega vestlema esindajad mitmest riigist, kes kaaluvad samasuguste fondide loomist oma piirkonnas. Filmifondil on majanduslik mõju ja see on investeering piirkonna arengusse. Tartu on selle osas eeskujuks teistele Euroopa piirkondadele," rõhutas Hansen.

Tartu Filmifondi arendusjuht Signe Somelar-Erikson lisas, et saadud auhind on tunnustus kogu Lõuna-Eesti kogukonnale ja koostööpartneritele, kes on aidanud Tartu filmifondil kasvada ja tegutseda. "Meie eesmärk on luua Lõuna-Eestis filmisõbralik keskkond, mis toetab loovust, ettevõtlust ja koostööd ning see tunnustus tõestab, et oleme õigel teel. Olen südamest tänulik kõikidele, kes on meid sellel teekonnal toetanud!"