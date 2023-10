Tartu Filmifondi juht: Hollywoodi filmitegijate jaoks on Annelinn haruldus

2023. aasta suvel võõrustas Tartu Filmifond Hollywoodi võttepaikade juhte, kes on aidanud otsida võttepaiku Hollywoodi kassahittidele ning käivad üle kogu maailma jahtimas uusi ja põnevaid võttepaiku.

"Võtsime nad vastu Eesti-Läti piiril. Sõitsime läbi Setomaa, Võrumaa ja Valgamaa Tartusse. Käisime Tartus mitmes paigas ja ka Annelinnas. Siis liikusime läbi Ida-Virumaa Tallinnasse," ütles Hansen "Terevisioonile" antud intervjuus.

"Sain väga tugevalt julgustust, et Tartu võib olla filmilinn. Hollywoodi jaoks oli kogu Baltikum ja Eesti täiesti avastamata maailm."

Hollywoodi võttepaikade juhid näevad Annelinna teisiti kui eestlased. "Nii suuri kollaseid maju on üldiselt väga raske kuskilt leida. Täielik haruldus. Samuti ei ole väga tavaline, et majad pole reas, vaid moodustavad oma ruumi ning ei ole ka kõige uuemad, aga mitte nii koledad, et oleks piinlik vaadata," ütles Hansen.

"Nad on autentsed. See on filmiinimeste jaoks põnev. Siia saab luua erinevaid maailmu ja jutustada erinevaid lugusid. Ehedus ongi see, mis võlub nii Hollywoodi kui ka Eesti filmi inimesi," selgitas ta.

Eestlaste jaoks igapäevased hooned panid filmitööstuse professionaalidel fantaasia lendama. "Neid üllatas Lõuna-Eesti haigla Võrus. Nii äge ja väga suur maja keset metsa. Nad leidsid, et see sobiks näiteks CIA salajaseks peakorteriks."

"Üks võttepaikade juhtidest ütles, et 60 protsendil tema käsikirjadest on sees sellised suured majad. Lõuna-Eesti haigla sobiks väga hästi paljudesse filmidesse. Nad ei vaata sama pilguga, millega meie," märkis Hansen.