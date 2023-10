Tartu 2024 tegevjuht Kuldar Leis: meie projektid on Euroopa raha kaasamisel olnud edukamad

Sündmused jagunevad nelja põhiteema alla: elu ja keskkond, omapära ja euroopa, inimene ja oskused ning teadus ja tehnoloogia. Tiitliaasta tipphetked on kultuuripealinna avatseremoonia Emajõe kallastel, suur suvepidu 6. juulil ning enam kui kuu aega vältav kultuuriprogramm autovabaduse puiesteel. Kokku kuulub Tartu 2024 programmi 350 erinevat projekti, mille raames toimub enam kui tuhat sündmust.

"Meie eelarve on 24,5 miljonit eurot. See on siis viie aasta peale. Halb uudis on see, et inflatsioon on osa sellest rahast viie aasta jooksul ära söönud," nentis Tartu 2024 tegevjuht Kuldar Leis. "Hea uudis on see, et 1,5 miljonist – mis on see, mida projektid pidid otsima mujalt juurde, et seda sündmust ellu viia – on saanud suurem number teise 1,5 võrra. Seega võib öelda, et meie projektid on Euroopa raha kaasamisel olnud edukamad," rääkis ta.