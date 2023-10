Tartu 2024 toob Eestisse Conchita Wursti ja paneb tuhanded inimesed korraga suudlema

Kultuuripealinna programmi juhtidee on Ellujäämise Kunstid, kuid selle idee roll ja mõte on Tartu 2024 loovjuhi Kati Torbi sõnul ajast muutunud. "Kultuuripealinna tiitlit võites 2019. aastal ei osanud keegi mõelda pandeemiast, mis globaalselt halvas argielu ja kultuurikeskused. Venemaa sõda Ukraina vastu raputas turvalisse kaugusse jääjategi elukorraldust, Iisraeli-Hamasi sõda šokeeris kiire eskalatsiooniga."

Programmiloojatel on enam kui sada välispartnerit 25 maailma riigist. "Tahame, et rahvusvaheline kultuurivahetus saab kultuuripealinna tulemusel Lõuna-Eesti traditsiooniks. Et me oskaks soovida, oodata, nõuda ja ise panustada, et meie kultuur oleks avatud ja ligipääsetav kogu Euroopale. Me teeme sünergia loomisega algust ja see jääb kestma ka pärast 2024. aastat," ütles Torp.

Tema sõnul täieneb ka programm ajas. "Järgmisel aastal tuleb Tartusse veel hulk maailmas tuntud tipptegijaid ja -artiste, mis selguvad aga tuleval aastal, kui artistid kinnitavad oma maailmaturnee kuupäevad."

Tartu 2024 programmi kuuluvad:

Ryoji Ikeda soolonäitus

1. november 2024 – 2. märts 2025

Heli- ja visuaalkunstnik loob Tartusse massiivse ruumiinstallatsiooni, mis põhineb Tartu ülikooli genoomika instituudi teadusandmetel ning heliistallatsiooni, mis valmib koostöös Eesti filharmoonia kammerkooriga.

Metsikud Bitid

25. mai – 15. september

Tehnoloogilise kunsti vabaõhunäitus paneb vaataja mõtlema looduse ja tehnoloogia seoste üle. Projekt kulmineerub näitusega Otepää lähistel asuvas tehnoloogia- ja kunstitalus Maajaam.

Mittevarjevõrk

juuni–august

Tavalisi varjevõrke valmistatakse värvides, mis aitavad sõduritel jääda elude päästmiseks nähtamatuks. Nõnda suruvad ukrainlased maha ka pisaraid ja isegi rõõmuhetki. Mittevarjevõrke tehakse värvides, mis on valitud tundeküllust väljendama, et jutustada siinsete ukrainlaste isiklikke lugusid.

Suudlev Tartu

18. mai

Noortele suunatud haridusprogramm aitab murda seksuaaltervisega seotud tabusid. Selle kulminatsioon on ühissuudlus Raekoja platsil Eurovisiooni hittide saatel, kui üles astub 2014. aastal Eurovisiooni võitnud austerlane Conchita Wurst.

"Rahamaa"

6. juuni – 21. juuni

Eesti Draamateatri lavastus räägib musta raha hukatuslikust mõjust demokraatiale. Skandinaavia panga rahapesuskandaalil põhinevale lavastuste autorid on Mehis Pihla ja Hendrik Toompere jr. Helikujunduse loob Maria Faust koos Taani muusikutega. Temaatilisi avalikke arutelusid edendab Tartu ülikooli loengusari.

Sürrealism 100

15. märts – 8. september

Tartu ja Praha koostöös jõuavad avalikkuseni Ida-Euroopa kunstipärlid. Sajandivanused sürrealismi-ideed mõjuvad värskelt tänapäevalgi, aidates lahti harutada üha aktuaalsemaid vaimse tervise küsimusi.

Soome-ugri festival "Unustatud rahvad"

14.–15. juuni

Festivalil kõlab Eesti Rahva Muuseumi noka all Prantsuse orkestri ja koori esitluses Veljo Tormise legendaarne kooristsükkel hõimurahvaste loost. Samuti jõuab publikuni temaatiline filmifestival ja konverents.

Unda

19.–22. september

Koos Tallinna klubiga Hall tuuakse Tartusse karmid linlikud elektroonilise muusika peod, sukeldub klubikultuuri ja astub dialoogi ööelust rääkiva näituse ja konverentsiga.

Stencibility

juuni–juuli

Tutvustab Tartu tänavakunsti eripära. Mullu kogus näitus "Hello Mister Police Officer" vaatajaid Neurotitani galeriis Berliinis. Sel suvel viidi näitus Aberdeeni Nuarti festivalile ning 2024. aastal jõuab see Tallinna ning erifestivalile Tartusse.

Tabamatu kõla

jaanuar–september

Briti multimeediakunstnike rühmitus Blast Theory viib noorte abil läbi intervjuusid lõunaeestlastega. Kuigi intervjuud keskenduvad minevikule, valmib lugude põhjal ulmefilm, mis kuvab Tartu ja Lõuna-Eesti tulevikku 2074. aastal.

Tartu 2024 avamine toimub 26. jaanuari Emajõe kallastel, tiitliaasta lõpeb 30. novembril piduliku lõputseremooniaga.