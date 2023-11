Hõimurahvaste programmi kirjandusauhinna pälvisid Ķempi Kārl ja Aado Lintrop

Täna, 1. novembril, udmurdi kirjaniku ja ühiskonnategelase Kuzebai Gerdi (1898–1937) mälestuspäeval, kuulutas hõimurahvaste programm traditsiooniliselt välja kirjandusauhinna laureaadid. "On tähelepanuväärne, et käesoleval aastal pälvisid kirjanduspreemia inimesed, kes on korraga nii väga head luuletajad kui ka väga head teadlased," tunnustab laureaate kirjandusauhinna žürii liige Eva Toulouze.

Ilukirjandusliku teose kategoorias sai auhinna Ķempi Kārl salatsi liivi luulekogu "Ēzkyrdiz vīzd" ("Läheduse viisid", 2023) eest. Müütilise soome-ugri poeedi Ķempi Kārli pseudonüümi taga on keeleteadlane Karl Pajusalu, kes on andnud suure panuse liivi kultuuri ja ajaloo tutvustamisel ning liivi keele arendamisel. Žürii tõi esile, et tema kolmas luulekogu "Ēzkyrdiz vīzd" on silmapaistev nii keeleliselt kui ka kirjanduslikult. Luulekogu sisaldab lisaks algupärastele tekstidele ka tõlkeid läti ja eesti keelde.

Läti Ülikooli Liivi Insituudi juhataja Valts Ernštreitsi sõnul on Ķempi Kārli luuletused eeskuju andvad ja inspireerivad. "Ta mitte ainult ei kasuta oma luuletustes Liivimaa liivi keelt, vaid loob ka oma kodupiirkonnas liivi maailma meeleolu ja vaimu. Tema luuletekstidele on kirjutatud muusikapalasid ja koorilaule. Tema luuletusi on tõlgitud eesti, läti, inglise, soome, ungari jt keeltesse."

Aado Lintrop pälvis kirjandusauhinna omariikluseta soome-ugri rahvaste kirjanduse edendamise ja tutvustamise eest Eestis. Lintrop on folklorist, usundiuurija ja soome-ugri luuletaja. "Ta on oma filosoofilistel rännakutel kulgenud imemuinasjuttude juurest šamanismini ja tagasi," iseloomustas Aado Lintropi pikaajalist ja mitmekülgset tegevust žürii liige Jürgen Rooste.

Haridus ja Teadusministeeriumi hõimurahvaste programm annab koostöös Soome-Ugri kirjanduste assotsiatsiooniga kirjandusauhinda välja alates 2007. aastast. Preemia eesmärk on tunnustada Uurali keelkonda kuuluvate omariikluseta hõimurahvaste omakeelsete kirjandusteoste autoreid ja tõlkijaid. Käesoleval aastal kuulusid auhinna žüriisse Eva Toulouze, Indrek Koff, Jaan Õispuu ja Jürgen Rooste, auhinnafond on 2500 eurot.