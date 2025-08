Tartu Filmifond tähistab kümnendat tegevusaastat rahvusvahelise seminariga

Location Session on ainus sellelaadne seminar Baltikumis ja ka Põhjamaades, mis keskendub lokatsioonitööle ja kus teemaks on filmivõtete jaoks sobilike lokatsioonide leidmise ja haldamisega seotud väljakutseid, rahvusvaheline koostöö, kogukondade kaasamine ning tehnoloogia mõju kogu filmitootmise ahelale. Seminaril osalevad nii võttepaikade otsijad kui lokatsioonijuhid, kunstnikud, produtsendid, režissöörid, aga ka filmifondid ja filmitootmise tugistruktuurid. Osalejaid on oodata Balti riikidest, USA-st, Saksamaalt, Soomest ja Norrast.

Tänavuse seminari peaesinejad on Lori Balton (USA) ja Markus Bensch (Saksamaa) – maailma tippu kuuluvad lokatsioonitöö professionaalid, kelle tööd on nähtud filmides "Inception", "Pirates of the Caribbean", "Memoirs of a Geisha", "Bridge of Spies", "V for Vendetta" ja "The Bourne Ultimatum".

Fookuses on ka filmialase koostöö kogemused väikestes kogukondades – näiteks jagab oma kogemust Norra Midgard Film Commission juht Solveig Raestad. Frøya saarel sündis tihedas koostöös kogukonnaga Netflixi sari "Billionaire Island". Sarja võttekohaks olnud Frøya pälvis tänu sellele 2024. aastal Euroopa filmilokatsioonide tunnustamiskonkursil peaauhinna ning Cannes'is 2025. aastal auhinna kategoorias "Emerging Location".

Ürituse teine oluline fookus on uued tehnoloogiad filmitootmises. Ettekannetega esinevad David Zitzlsperger (Saksamaa), kelle juhitud Filmmakers Europe arendab AI-põhiseid tööriistu filmifondide ja tootjate jaoks, ning Kaur Kallas, Eesti produtsent ja Rebel Frame'i looja, kes töötab virtuaalse produktsiooni teemadega.

Filmitootmise regionaalse edu kogemust Baltikumist jagab Vilniuse Filmikomisjoni juht Jurate Pazikaite. Viimasel kümnendil on Leedus filmitud selliseid maailmakuulsaid Netflixi ja HBO projekte nagu "Chernobyl", "Stranger Things", "Clark" ja "Young Wallander".

Location Session Tartu 2025 toimub paralleelselt armastusfilmide festivaliga Tartuff, pakkudes osalejatele võimalust nautida ka Tartu kultuurielu.

Seminari avab Tartu linnapea Urmas Klaas. Kavas on paneelarutelud, inspiratsiooniettekanded, sünnipäeva- ja võrgustumisõhtu Kalevi 15 filmihub'is ja teisel päeval Tartu lokatsioonituur.

Üritus on osa Tartu filmifondi 10. juubeli tähistamisest. Tartu filmifond pälvis 2024. aastal Euroopa Ettevõtluse Edendamise Konkursil (European Enterprise Promotion Awards) peaauhinna kategoorias ""Ärikeskkonna parandamine ja ettevõtete rahvusvahelistumise toetamine". Tartu filmifond on kujunenud oluliseks audiovisuaalsektori ja regionaalse arengu toetajaks Lõuna-Eestis.