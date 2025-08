Tartus algab juubelihõnguline armastusfilmide festival Tartuff

Juubeli puhul keskendub festival sellel aastal rohkem filmiklassikale, kuid vaatajateni tuuakse ka uuemaid filme.

"Pool meie programmist ongi siis klassikaliste filmide programm, kust võib leida isegi saja aasta vanuseid filme nagu Charles Chaplini "Kullapalavik". Lisaks klassikalistele filmidele on meil tegelikult ka väga palju uusi filme, ja üks kindlasti tartlastele kui korvpallirahvale väga huvitav film on Draženi eluloofilm, mis räägib Horvaatia korvpallurist, kes oma traagilise elulõpu-eelse väga huvitava loo siia linale toob. Elektriteatris on meil ka rõõmsamaid teemasid. Seal linastub laste ja noorte programm. 20. juubelit tähistab "Röövlirahnu Martin" ning publikut tulevad tervitama ka Rene Vilbre ja teised filmitegijad," ütles Tartuffi juht Johan Kudu.