Tartuffil linastub tänavuse Berliini filmifestivali parim noortefilm

Vabaõhuekraanil linastub Filipiini draama "Sunshine". Berliini filmifestivalil parima noortefilmi Kristallkaru võitnud linateos jutustab teismelisest iluvõimlejast, kes avastab enne olümpiamängude katsevõistlust, et on rase – riigis, kus abordid on keelatud.

"Pole võimalik vaikida, kui sa kuuled kõiki neid hirmsaid lugusid," on öelnud režissöör Antoinette Jadaone ise oma filmi kohta, mis põhineb intervjuudel rasedaks jäänud või selleks tehtud filipiini teismelistega, keda ei toeta sellises olukorras isegi nende oma vanemad, rääkimata seadusest.

Kuidas armastavad ja mida kardavad noored inimesed ühes maailma suurimas linnas Soulis, kus on üle 10 miljoni elaniku? Seda kujutab oma romantilises komöödias "Armastus suurlinnas" Lõuna-Korea režissöör E.oni. Tema film esilinastus eelmise aasta lõpus Toronto filmifestivalil ja kogus Lõuna-Koreas ligemale miljon vaatajat.

Ühe pealtnäha ideaalse suhte mürgiseks muutumise anatoomiat käsitlevad oma romantilises komöödias "Armastan sind igavesti" USA režissöörid Cazzie David ja Elisa Kalani.

Horvaatia režissööride Danilo Šerbedžija ja Ljubo Zdjelarevići film "Midagi enamat kui mina" jutustab korvpallilegend Dražen Petrovićist, kelle pühendumine korvpallile oli nii suur, et sellest sai ühtaegu nii tema suurim armastus kui needus.

Kokku tuleb festivali ajaks Tartusse kerkivas Eesti suurimas vabaõhukinos tasuta näitamisele 12 filmi.

Juba varem välja kuulutatud filmidest jõuavad Raekoja platsi vabaõhuekraanile Richard Linklateri "Uus laine", mis ühtlasi avab festivali, ning armastusfilmide klassikat esindavad Charles Chaplini "Kullapalavik", Michael Curtize "Casablanca", Jacques Demy´ "Cherbourg´i vihmavarjud", Claude Lelouchi "Mees ja naine", David Lynchi "Loomu poolest metsikud", Richard Linklateri "Enne päikesetõusu" ja Baz Luhrmanni "Romeo ja Julia".

Dokumentaal- ja lastefilmide programm linastub Tartu Elektriteatris.