Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit nõuab dokumentaalfilmi ümber monteerimist

"On pretsedenditu, et erasektor seisab riiklikult rahastatud filmi vastu ning nõuab sõltumatult filmitegijalt lisaks teose muutmisele ka filmi välja toomisel osa filmi tulust," sõnas režissöör Martti Helde.

Esitatud nõue rõhutab filmi režissööri hinnangul filmis tõstatatud probleemi tõsidust. "Üks sektor on seni kujundanud jõuliselt avalikku arvamust ja suunanud narratiivi metsapoliitikast. Kui filmiajakirjanduslikult loodud tervik ei toeta tööstuse poolt kujundatud sõnumeid, siis asutakse seda jõuga ründama. Võimalikkus kriitilisele ajakirjanduslikule dokumentalistikale ühiskondlikult olulistel teemadel on selle juhtumi valguses näiline ning selline rünnak piirab oluliselt loome- ja sõnavabadust," ütles Helde.

Nõude esitajad ei ole kõnealust filmi veel näinud. Filmi lõplik fail valmib jaanuari alguseks. Tööstusele oli planeeritud eriseanss, et osalised saaksid Joonas Hellerma läbi viidud intervjuude ajakirjanduslikus neutraalsuses veenduda. Metsa- ja puidutööstuse liidu esindajad ei pidanud õigeks eriseansini oodata ning esitasid Sorainen Advokaadibüroo kaudu nõude filmi ümber monteerimiseks.

Filmi režissöör lisab, et tööstuse osa filmis on vaid murdosa ning filmis kõlav kriitika ei käi mitte Metsa- ja Puidutööstuse, vaid poliitika ja ametnike suunas.

""Vara küps" annab Metsa- ja Puidutööstuse esindajatele vastupidiselt väga avatud formaadi näol võimaluse oma seisukohti ja argumente esitada, mida nad minu hinnangul filmis ka väga hästi teevad. Nüüd kaks aastat peale salvestust nõuda nende seisukohtade välja monteerimist, ilma neid nägemata, on lihtsalt ebaloogiline. Jääb mulje, et Metsa- ja Puidutööstus ei lepi tõsiasjaga, et ühiskonnakriitilised filmid on osa avalikust debatist ning dialoogi asemel püütakse keelata ja filmi sõnumit summutada," märkis režissöör.

"Kokkulepped Metsa- ja Puidutööstusega nii lühikeste sisuklippide kui täispika formaadi osas on kirjalikult fikseeritud enne salvestuste toimumist" lisas filmi produtsent Elina Litvinova. "Kõik kõneisikud valmistasid oma ettekanded eelnevalt ette ning vastavalt teemapunktidele on nad lõplikus filmis täpselt selliselt ka esitatud. Kõikide kõneisikute salvestisi on heaperemehelikult käsitletud." lisas Litvinova.

Filmi tootmine avalike vahenditega (filmi tootmist rahastasid Eesti Filmi Instituut, Kultuurkapital, Tartu ja Viru Filmifondid) on läbipaistev protsess, kõik projekti puudutav info on olnud avalik teave. Puidutööstuse kommunikatsiooniagentuur Akkadian aitas korraldada ka filmile katteplaanide filmimist – see tähendab, et nad olid mitme aasta vältel lähedalt tootmisega seotud. Võimalus otsesuhtluseks, küsimusteks ning protsessiga kursis olemiseks oli koguaeg olemas. Kirjalikest kokkulepetest taganemine toimus vahetult peale Kinoteatri metsateemalist huumorisaadet, mis võib selgitada nõude esitamise tagamaad.

Sõltumatu filmitootmisettevõte, kes on avalike allikate toel projekti rahastanud, pakub endiselt Metsa- ja Puidutööstuse esindajatele võimalust film enne ametlikku esilinastust läbi vaadata. "Oleme kogu protsessi vältel olnud kõikide osapoolte jaoks avatud. Filmi läbivaatus on siinkohal esmaseks lähtekohaks, kuidas sisukam dialoog saaks sündida," võttis filmi produtsent Elina Litvinova kokku.