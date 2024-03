Martti Helde film "Vara küps" saab uue kuue neljaosalise doksarjana

Dokumentaalsari kujutab endast "Vara küps" täispika filmi teleformaadi jaoks kohandatud versiooni, neljanda episoodi puhul on tegemist aga täiesti uue materjaliga.

Uue episoodi salvestus toimus möödunud laupäeval, 9. märtsil, mil anti sõna Eesti Maaülikooli metsapatoloogia professor Rein Drenkhanile, RMK turundus- ja kommunikatsioonijuhile Triin Küttimile, Tartu Ülikooli kommunikatsiooniteaduste nooremlektor Kaspar Kruupile ja poliitika kommentaator Erik Moorale. Eelneval kokkuleppel pidid salvestusel osalema ka kliimaministeerium, kes aga tühistas salvestusel osalemise 24 tundi enne selle toimumist, öeldes, et neil ei ole midagi teemasse panustada.

"Olukord, kus sõnades öeldu ei peegeldu tegudes, ilmestab laiemalt kliimaministeeriumi ametnikke. Tahe avatud dialoogiks puudub. Kolme aasta vältel on meie projektis sõna saanud kõik osapooled. Riik kliimaministeeriumi ametnike näol on ainus osapool, kes on debatist kahel korral loobunud. Tõsiasi, et riik väldib avalikku dialoogi metsanduse teemal, annab kätte suuna, kus suuremad probleemid algavad," kommenteeris režissöör Martti Helde.

Dokumentaalsarja produtsent Elina Litvinova sõnul oli toimunud võttepäeva suhtes ka palju positiivset. "Eesti Maaülikooli osalemise üle on meil väga hea meel. Et nad sel korral meie kutsele positiivselt vastasid, lisab projektile vajaliku vaate, mida täispikas filmis ei ole. Maaülikooli osalus aitab ka koolidele valmivad õppematerjalid täpsemaks ja mitmetahulisemaks muuta, mis on äärmiselt oluline metsateema mõistmisel."

Rahvusvahelisel metsapäeval, 21. märtsil, avaldatakse koolidele mõeldud õppelehed, mida koos videomaterjalidega saab kasutada 8.–12. klasside õppetöös. Film koos õppematerjalidega saab olema kättesaadav Arkaader platvormi vahendusel. Materjalid võimaldavad laiendada õpilastel teadmisi ning edendada arutelusid ökoloogiast, metsandusest, meediast ja kommunikatsioonist. Filmi erilinastused on tänaseks toimunud üle Eesti ning paljud koolid on tellinud kevadeks filmi näitamise.

Neljaosaline sari "Vara küps" valmib aprilli keskpaigaks.