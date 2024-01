Galerii: Tallinnas esilinastus Martti Helde dokfilm "Vara küps"

Enam kui kuuekümnes Eesti eri paigas üles võetud loodusfilm avab vaatajale Eesti metsade kriitilise hetkeseisu ning näitab, kuidas poliitilised otsused on meie ühise vara kasutamist mõjutanud.

Film tahab pakkuda lahendusi, et debatiga ummikseisust välja liikuda ning suunata tähelepanu teravikele, mis metsasõja infomüras on mattunud juhitud kommunikatsiooni-sõnumite alla.

Filmi "Vara küps" režissöör on Martti Helde ("Risttuules", "Skandinaavia vaikus") ja operaator Mattias Veermets ("Raul Vaiksoo: Pätt või Pühak"), intervjueerija Joonas Hellerma, helilooja Sander Mölder, montaažirežissöör Jaak Ollino Jr. ("Kalev"), helirežissöör Janne Laine ("Risttuules"), produtsent on Elina Litvinova ("Tume paradiis", "Estonia"), tootjafirmaks Three Brothers. Filmi levitab Hea Film.