Keskkonnaühenduste koda valis aasta keskkonnateoks dokfilmi "Vara küps"

"Eesti Keskkonnaühenduste Koda valis 2024. aasta keskkonnateoks Martti Helde dokfilmi "Vara küps", mis tõi avalikkuse ette, kuidas arutatakse eesti metsade üle, millised huvid kellelgi seal on ja mis päriselt metsas toimub," ütles Eestimaa Looduse Fondi juhatuse liige Silvia Lotman "Terevisioonis".

Martti Helde film võiks Lotmani sõnul olla ühiskonnaõpetuse õppekavas näitliku õppematerjalina, kuidas meie metsade üle otsuseid tehakse. "Sest on selge, et Eestis raiutakse liiga palju metsa," lisas Lotman.

"Eelmisel aastal oli eesti metsas üks eriti halb juhtum. Me teame, et rajatakse Rail Balticu raudteeliini ja selle raudteeliini ette jäävad mõned metsise elupaigad ja riigil oli otsus, et metsise jaoks võetakse lisaks metsa kaitse alla, aga juhtus nii, et peaaegu 200 hektarit sellest metsast, mis metsise jaoks eraldi kaitse alla võeti, võeti riigi enda poolt maha," kirjeldas Lotman juhtumit, mille Eesti Keskkonnaühenduste Koda valis 2024. aasta kõige halvemaks keskkonnakirveteoks.

Lotman lisas, et kõiki hämmastas just see, kuidas on võimalik, et ametkondade omavahelise suhtlematuse ja arusaamatuste tulemusena selline asi sai juhtuda. "Väga suurt usaldust selline asi riigi vastu ei tekita," märkis Lotman.