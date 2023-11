Uuel aastal jõuab kinodesse Martti Helde dokumentaalfilm "Vara küps"

Jaanuaris kinodesse jõudev dokumentaalfilm "Vara küps" on režissööri sõnul aja peegeldus, mis eestlaseid kui metsarahvast halastamatult portreteerib.

Režissööri ja stsenaristi Martti Helde dokumentaalfilm "Vara küps" soovib näidata, millises seisus on Eesti mets täna ning anda ausa ülevaate, mis juhtub kolmekümne aasta pärast, kui me ei võta kohe kaitsealuste metsade kaitseks midagi ette. Film kannab autori sõnul ühest sõnumit: "Kaitsealad kaitse alla!"

"Riigikohus võttis lõpuks vastu otsuse, et rahvusvahelise kaitse all olevaid metsi ei saa enam oma äranägemise järgi paljaks raiuda. Keskkonnakaitsjatel kulus 11 kaebusega kohtulahingule üle 35 000 euro. Selline on olukord hetkel Eesti kaitsealuse metsaga," selgitas Helde.

Film toob esmakordselt kaamera ette metsadebatis osalenud metsatööstuse, Riigimetsa Majandamise Keskuse ja loodusteadlased, lootuses saada selgust, mis Eesti metsaga on toimunud ning millise pärandi jätame järeltulevastele põlvedele tulevikus.

Enam kui kuuekümnes Eesti eri paigas üles võetud loodusfilm avab vaatajale Eesti metsade kriitilise hetkeseisu ning näitab kuidas poliitilised otsused on meie ühise vara kasutamist mõjutanud.

Film tahab pakkuda lahendusi, et debatiga ummikseisust välja liikuda ning suunata tähelepanu teravikele, mis metsasõja infomüras on mattunud juhitud kommunikatsiooni-sõnumite alla.