Müncheni teatrifestivalil esietendus Maria Metsalu uuslavastus "Kultuur"

"Kultuur" sündis Maria Metsalu, Kanuti Gildi SAALi, SPIELART festivali, TOASTER Copenhageni ja Kiasma Teatri kaasproduktsioonina. Lavastuses esitleb Metsalu end kui vaatemängu objekti, seda spektaaklit samaaegselt põlastades. Etendus on jaotatud kolmeks osaks – paraad hot dogi käru juures, Lille kontsert ja Päikese õgimine, table d'hôte.

Metsalu kõrval vastutab "Kultuuri" heli eest Artjom Astrov, dramaturgilist tuge pakkus Jaakko Pallasvuo, stsenograafia valmis koostöös Nikola Knezeviciga. Järgmisel aastal saab lavastust näha nii Tallinnas, Kopenhaagenis kui ka Helsingis.

Maria Metsalu on kunstnik, kes kasutab oma keha, et uurida kaasaegseid küsimusi, kasutades selleks tihti seksuaalselt laetud väljendusvahendeid. Lisaks oma soolotööle on ta üks Young boy tantsurühma asutajaliikmetest.