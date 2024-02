Kanuti Gildi Saalis toimub Maria Metsalu lavastuse "Kultuur" Eesti esietendus

"Kultuur" on mõtisklus päikesest. Etendus on jaotatud kolmeks barokseks ja säravaks osaks – paraad hot dogi käru juures, lille kontsert ja päikese õgimine, table d'hôte. Lavastus tähistab elu selle jõus ja hapruses; püüdleb lihtsuse ja samal ajal küllusliku ekspressiivsuse poole; pendeldab korra ja kaose vahel ning varieerub kehalises intensiivsuses kõikudes naudingu, ükskõiksuse, passiivsuse ja kannatuse piirimail.

Kanuti Gildi Saali kuraatori Maarja Kalmre sõnul on Metsalu kolmas autorilavastus suurepärane näide etenduskunsti skeene rahvusvahelisest iseloomust: "Maailmaesietendus toimus oktoobris Münchenis, Eesti esietenduseks tuleb taas kokku kogu rahvusvaheline meeskond ja juba sel kevadel läheb lavastus tuurile Taani ja Helsingisse. Maikuus toimuva festivali Ümberlülitus raames toome "Kultuuri" ka tartlasteni," kommenteeris Kalmre.

Lavastus loodi Metsalu, Kanuti Gildi Saali, Spielart festivali, Toaster Copenhageni ja Kiasma teatri kaasproduktsioonina ja tõi kokku viiest erinevast riigist pärit tunnustatud kunstnike meeskonna. Helikujunduse on loonud Artjom Astrov, kostüüm valmis Kris Lemsalu eestvedamisel koos Varvara Boutique'i ning Mehhiko disaineri Crudacrudaga, dramaturgiks on Jaakko Pallasvuo, lavastuse kujundus ja artefaktid on valminud Nikola Knezevici ja Bruno Lillemetsa koosloomes, Taanis resideeruv kunstnik Karim Boumjimar loob toidudisaini ja astub kolmandas osas ka ise lavale ning valguskujunduse eest vastutab Henry Kasch (Kanuti Gildi Saal).

Maria Metsalu (1990) on kunstnik, kes kasutab oma keha, et uurida kaasaegseid küsimusi, kasutades selleks tihti seksuaalselt laetud väljendusvahendeid. Ta näeb etendust kui radikaalset ruumi ja hälbe etendamist võimalusena luua uusi vaatamis- ja nägemisviise. Teda huvitavad emantsipeerunud publik ja viisid, kuidas vaataja positsiooni vaidlustada, destabiliseerida või üldse kaotada. Lisaks oma soolotööle on ta üks Young Boy Dancing Group kollektiivi asutajaliikmetest.

Eesti esietendus: 08.02.2024 Kanuti Gildi Saalis. Järgnevad etendused ka 9. / 10. ja 11. veebruaril.