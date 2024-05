Tartus algas etenduskunstide festival Ümberlülitus

Ümberlülituse peakorraldaja Maarja Kalmre sõnul ei ole tegu temaatilise festivaliga, vaid pigem on kokku pandud lavastused, mis on eriliselt silma paistnud ja sobivad hästi just Tartusse.

"Küll kindlasti ühendavad neid erinevad märksõnad, väga palju intiimseid etendusi, samas jõulisi etendajaid, väga palju erinevaid lokatsioone. Delline Tartule omane kodusus on mõnedes lavastustes, samas ikkagi päris palju sellist jõulisust ja hullust," rääkis Kalmre.

Festival algab Urmas Lüüsi kodust groteski pakkuva "Tädi Õie 65nda sünnipäevaga". Sünnipäeva peole järgneb Harald Beharie provokatiivselt kväär "Batty Bwoy", mida on viimase paari aasta jooksul nähtud pea igal Euroopa suuremal etenduskunstide festivalil.

"Mind huvitas narratiiv, mis peidab ennast keeles, just homofoobses keelekasutuses. Selles on korraga palju nii vägivalda kui ka absurdsust, mis muudab keha väljamõelduks selles keeles. Ma vaatan selle hirmu sisse, et kväär keha oleks justkui kuidagi ohtlik," selgitas Beharie.

"Kasvab jõulisest, intensiivseks, provokatiivne ja intiimne, samas võitlev, see kaar millest see algab ja kuhu see kasvab on minu jaoks väga paeluv," lisas Kalmre.

Festival kestab Tartus 25. maini.