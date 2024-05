Tartus algab järgmisel nädalal etenduskunstide festival Ümberlülitus

"Programmis on väga palju erinevaid töid," kommenteerib festivali peakorraldaja Maarja Kalmre. "On multidistsiplinaarseid lavastusi, on töid, mis on veidi klassikalisemad, kui ka lavastusi, mis on inspireeritud just visuaalkunstist või performance'ist."

Kolmandat korda Tartus toimuv festival algab Urmas Lüüsi kodust groteski pakkuva "Tädi Õie 65. sünnipäevaga". Peole järgneb Harald Beharie provokatiivselt kväär "Batty Bwoy", mida on viimase paari aasta jooksul nähtud pea igal Euroopa suuremal etenduskunstide festivalil. Järgmisel päeval on laval Kertu Moppeli, Arthur Arula, Lauri Kaldoja, Maria Lee Liivaku, Elina Reinoldi ja Markus Truubi "Mure staatuse pärast", mis võtab vaatluse alla sotsiaalsed dünaamikad.

Kui aasta eest tõmbas Stina Fors publiku käima oma punkbändi-lavastusega, siis sel aastal näitab ta oma vokaalseid võimeid soolotööga "A Mouthful of Tongues". 24. mail jõuab Anita Kremmi õrn, toores ja kohati julm "Mina/Tema" pärast SAAL3 formaadi raames esietendumist Tartusse. Kahel õhtul etenduv Maria Metsalu "Kultuur", laseb publikul seista nii vaatemängu keskel, ees kui ka taga, nii linnaruumis kui ka teatrisaalis. Festivali viimasel päeval toimub Heneliis Nottoni töötuba "Ühiselt üksinda", mis seab küsimuse alla, kas kirjutades peab olema üksik, lähenedes küsimusele läbi mänguliste harjutuste.

Lisaks kuuluvad festivali programmi kunstnikuvestlused, mida viivad läbi Tartu Ülikooli teatriteaduse üliõpilased. Festivali eelviimasel päeval toimub ka vestlusring "Kuidas viib kväär kunsti edasi?", kus erinevate kunstivaldkondade esindajad võtavad vaatluse alla, milliseid tegevusi, olekuid ja mõtteviise hõlmab sõna "kväär", mida kunstist rääkimise kontekstis üha enam kasutatakse.