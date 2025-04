Tartus toimub neljandat korda etenduskunstide festival Ümberlülitus

Selle aasta programmi kuuluvad lavastused käsitlevad kontseptsioone nagu jälgimisühiskond, sotsiaalmeedia, kodanikuaktivism, kväärimine ja feminism ning endiselt ei ole kuhugi kadunud ka etenduskunstide traditsioonilised algelemendid: keha, heli ning liigutus.

Festivalil astuvad üles Keithy Kuuspu ja Liisa Saaremäel äsja esietendunud lavastusega "Millest on tehtud väikesed tüdrukud", teatriauhindade etenduskunsti kategoorias nomineeritud "Roti Rumba", helidega eksperimenteeriv lühilavastuste õhtu "Saal3 vol 3", Sveta Grigorjeva kirgi kütnud "Sütitajad" ning väliskülaline Šveitsist, kelleks sel korral on Teresa Vitucci lavastusega "Hate me tender", milles kodeeritakse põhjalikult ümber Neitsi Maarja arhetüüp.

Etenduste vahel toimub vestlusring "Ümberlülitatav: kunstilised kogukonnad", mis toob kokku erinevate kogukondade juhid, kes tegelevad sealjuures kunstidega, olgu selleks teater, visuaalkunst või kunstiline kogukonnaaktivism. Vestlusringis uuritakse, mis neid kogukonnaaktiviste sütitab, kuidas need kogukonnad kujunenud on ning mida ühiselt on saavutatud. Sõna võtavad Stina Leek (Ajuokse), Paul Lepasson (Sünk) ja Nadya Tjuška (Daylight Projects).

Ümberlülitusele eelneb sel aastal ka festivali sissejuhatav üritus "Eellülitus: kirjandus x etenduskunstid", mille raames esitavad oma kirjanduslikku loomingut kunstnikud, etendajad ja lavastajad, kes tegelevad nii lava- kui ka kirjasõnaga. Osalejateks on Sveta Grigorjeva, Liisbeth Horn, Kärt Koppel, Getriin Kotsar, Heneliis Notton, Jarmo Reha, Astra Irene Susi ja Kristel Zimmer. "Eellülitus" toimub koostöös Kanuti Gildi Saali ja kirjandusajakirjaga Värske Rõhk ning kuulub kirjandusfestivali Prima Vista programmi.