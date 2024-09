Kanuti Gildi Saal keskendub uuel hooajal ligipääsetavusele ja koostööle

Uuel hooajal jätkatakse eelmisel hooajal sissetöötatud ja populaarsust kogunud lühilavastuste õhtu formaadi "Saal3-ga". "Sel hooajal arendame "Saal3-e" edasi. Soovime selle formaadi avada – oleme kutsunud õhtut kureerima kunstnikud väljaspoolt maja, mis loob teatrimaastiku uue pretsedendi, hoiab kuraatori positsiooni rotatsioonis ja mitmekesistab seeläbi muidugi ka kunstilisi valikuid," kommenteerib Kaie Küünal. Detsembris toimuvat "Saal3 vol 3-e" kureerib etenduskunstnik ja dramaturg Maike Lond ning mais toimuvat "Saal3 vol 4" videokunstnik Emer Värk.

Esimeseks hooajasiseseks väliskülaliseks on erivajadustega etenduskunstnik Dan Daw oma kompromissitu lavastusega "The Dan Daw Show", mis etendub Saalis 25. ja 26. oktoobril. 2021. aastal parima Ühendkuningriigi tantsulavastuse ning 2022. aasta Ühendkuningriigi Teatri Saavutuse auhinna kategoorias nomineeritud lavastus uurib, kuidas elada häbiga uhkuses. "Lootes murda tabusid jätkame töötamist erivajadustega esinejate ja kunstnikega, et laiendada endi ning publiku arusaama sellest, kes saab ja tohib olla professionaalne kunstnik. Peame oluliseks küsimust, kuidas professionaalselt vähemusgruppe väärtustada, kaasata neid meeskonnatöösse ning laiendada seeläbi endi, publiku ja ühiskonna mõistmist. Oleme viimastel kuudel Tallinna linna abiga pingutanud, et muuta ka meie maja juba lähinädalatel nii publikule kui ka kunstnikele ligipääsetavamaks, " selgitab Maarja Kalmre.

Hooaja esimese esietendusena jõuab publiku ette Liisbeth Horni, Kärt Koppeli ja Anumai Raska uuslavastus "Roti Rumba", mis käsitleb tahet olla nähtav ja soovi omada privaatsust.

Oktoobris esietendub Sveta Grigorjeva "Sütitajad", mis tõukub radikaalse ergutamise kui protestivormi kontseptsioonist. Lavastus on ligipääsetav ka vaegkuuljatele.

Uuel aastal on oodata mitmeid koostöid kohalike insitutsioonidega: jaanuaris esietendub Von Krahli teatris Mart Kangro uuslavastus "Pantheon", veebruaris jõuab koostöös Elektron.artiga publikuni Karl Saksa uus teos ning märtsis valmib koostöös Ugala teatriga Kadri Noormetsa uuslavastus "Parasiit".

Traditsiooniliselt jätkub ka tihe koostöö välismaa partneritega. "Saali kaasproduktsioonina esietendub veebruaris Berliini legendaarses HAU teatris tunnustatud saksa teatritrupi Gob Squad uuslavastus "News from Beyond". Tänavu 30. tegevusaastat tähistav ja Veneetsia teatribiennaalil Hõbekaruga auhinnatud trupp astus Eestis üles ka 2005. aastal NU Performance festivalil. Oma järgmise esietenduseni jõuab ka Netti Nüganen, kelle rohke muusikaga ilmestatud soololavastust näeb esmakordselt Viini Tanzquartieris maikuus. "Kindlasti jõuavad need lavastused ka Eesti publikuni," täpsustab Eneli Järs.

Esietendustest ei jää puudu ka Tallinnas: märtsis näeb ilmavalgust Horvaatia päritolu ja EMTA-s kaasaegsete etenduskunstide magistriõppe lõpetanud Lea Blau lavastus "Kikimora´s Conduct" ning aprillis Keithy Kuuspu ja Liisa Saaremäeli uus teos.

Lisaks korraldab Saal aprillis koos Läti Uue Teatri Instituudi ja Leedu Tantsuinfo Keskusega teist aastat Soomes Balti etenduskunstidele pühendatud festivali "Baltic Takeover", mis toimub sel korral Turus. Maikuus pöördutakse taas Tartusse, kus toimub neljandat korda etenduskunstide festival Ümberlülitus. Hooaja lõpetab esinduslik Saal Biennaal, mille kureerib teist korda kollektiivselt kogu Kanuti Gildi Saali tiim.