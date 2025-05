SAAL Biennaal avaldas esimesed lavastused tänavusest programmist

Islandi kunstnikud Ásrún Magnúsdóttir ja Alexander Roberts toovad koostöös Eesti Noorsooteatriga festivalile muusikalise noortelavastuse "Teenage Songbook of Love and Sex". Lavastus annab noortele võimaluse lavalaudadele astuda ning esitada enda kogemustel põhinevaid omaloomingulisi lugusid. "Teenage Songbook of Love and Sex" kaasab Islandi noori, lavastusega on nad praegu esinetud juba näiteks Saksamaal, Šveitsis, Belgias, Ühendkuningriikides, Prantsusmaal ja Norras. Iga riigi etenduste puhul kaasatakse lisaks Islandi koorile kohalikud noored.

Festivali programmis on ka Netti Nüganeni äsja Viinis lavale jõudnud "Ash, horizon, riding a house" Eesti esietendus. Lavastuse raames avavad Nüganen, KISLING ning Pire Sova jäätootmisbüroo, tutvudes mitmete lokaalsust ja kohalikkust puudutavate perspektiividega. Nad kujutlevad end kohalikena paikades, kus domineeriva kultuuri mõjul on importkaubad saanud osaks folkloorist, ent kus sõna "kohalik" toimib endiselt turismimagnetina.

Ramona Nagabczyńska ja Poola Nowy Teatri lavastuse "Silenzio!" keskmes on ooper. Nagabczyńska kasutab ooperi konservatiivset olemust, käsitlemaks naiste sotsiaalseid rolle. Lavastus mängib publiku ootustega ning eeldustega sellest, kuidas naised käituma peaksid.

Viinis elava Michikazu Matsune lavastus "All Together" on pühendus kõigile inimestele, kes on või olid lavastuse tegijatele olulised. "All Together" tuletab meelde, et sõltumata sellest, kas armastame või vihkame üksteist, kuulume kõik kokku.

SAAL Biennaali etendused toimuvad Kanuti Gildi SAALis, Sakala 3 Teatrimajas, Eesti Noorsooteatris, Von Krahli Teatris, linnaruumis ning mitmel pool mujal. Programmi on teist festivali järjest kureerinud kogu Kanuti Gildi SAALi kollektiiv.