Von Krahli Teater ja Elektron.art alustavad koostööd ühe katuse all

Von Krahli Teater ja Elektron.art ühendavad oma loomingulised jõud ja alustavad ühise katuse all Von Krahli majas koostööd.

Von Krahli Teater toob mängu oma avangardse, sotsiaalselt tundliku lavakeele ja autoripositsioonil põhineva loomeprotsessi, Elektron.art panustab eksperimentaalsesse vormikeelde ja uute teatrivormide uurimisse.

Uue tiheda koostöö esimesed kolm ühislavastust on "Monoliit Estonia" (lavastaja Liisa Saaremäel), "Enigma" (lavastaja Elle Viies) ja "Folk Lore" (lavastaja Johhan Rosenberg).

Elektron.arti kunstilise juhi Hendrik Kaljujärve sõnul on Elektron.art otsustanud lõpetada tegevuse Kopli kunstisaalis ning suunata oma jõu kunstnikele loominguks vajalike tingimuste rajamisse. "Leidsime hea ja toimiva koostöö Von Krahli inimeste ja majaga, kus on võimalik jõud ühendada ning jagada ruume ja nende ülalpidamist," ütles Kaljujärv. Tema sõnul jätkatakse koostöölavastuste kõrval eksperimentaalse programmiga: raadiobuss, taskuhääling, tehnoloogiatele rajanev (etendus)kunst, gestuuride seeria ning teised 'eiteaveelkuidasneidnimetada' formaadid. "Eriline fookus on noortel vabakutselistel kunstnikel, nende mõtetel ja häälel," ütles Kaljujärv.

Von Krahli Teatri kunstilise juhi Juhan Ulfsaki sõnul on praeguses olukorras väiketeatrite jaoks paratamatu konsolideeruda. "Ühelt poolt selleks, et jagada kulusid, aga veelgi enam selleks, et jagada ühist andekust ja loomingulist jõudu," ütles Ulfsak. Von Krahli Teater jätkab tema sõnul noore trupiga lavastuste loomist tugevalt autoripositsioonilt ja kõneleb oma publikuga teadliku hoiakuga teatrikeele kaudu.

Von Krahli Teatri ja Elektron.art esimene ühine ettevõtmine oli selleaastane teatripreemiate üleandmise sündmus.