Von Krahlis alustab erootilistele filmidele pühendatud sari: see võiks olla kollektiivne intiimne kogemus

Camera Erotica üks korraldajatest Fidelia Regina Randmäe ütles, et tema huvi erootilise kino vastu sai alguse kunagi ammu ühel palaval suveööl New Yorgis ringi kolades, kui ta jalutas sisse Metrograph kinno ja leidis end äkitselt koos saalitäie rahvaga arthouse geipornot vaatamas, kõigil prosecco klaas näpus. "Mind võlus selle üritusega kaasnenud pingevaba ja intiimne atmosfäär, mis mõjus väga vabastavalt. Sealt edasi hakkas mind huvitama alternatiivne pornograafia ja erootika, mis pakub teistlaadi pilku seksuaalsusele, mis ei oleks allutatud heteronormatiivsele male gaze'ile. Filmitegija ja operaatorina huvitab mind, kuidas kaamerapilk konstrueerib ja taastoodab läbi kujutiste mingeid arusaamu seksuaalsusest ühiskonnas," selgitas ta.

Kui me kaks aastat tagasi Silviaga tutvusime ja omavahel muljetasime, milliseid filme meile üldiselt vaadata meeldib, avastasime üsna kiiresti, et meil on ühine huvi erootilise kino vastu. Sealjuures olime mõlemad salaja unistanud Eestis erootilise kinoprogrammi kureerimisest. Mujal Euroopas leidub sarnaseid filmiprogramme ja -festivale küllaga, neist lähim on näiteks Helsingis toimuv Viva Erotica, seega, miks mitte ka Eestis?"

"Silvia on pärit Itaaliast, kuid olles elanud Eestis üle 10 aasta, mõistis ta ühel hetkel, et eestlased on üsna kinnine rahvas ja nendega on keeruline teatud teemadel rääkida – näiteks seksuaalsusest – ning et see võib ühel hetkel muutuda takistuseks intiimsete suhete loomisel. Seega teda ajendas peamiselt soov murda seda tabuteemat ja julgustada inimesi avatusele. Selles mõttes on ta kõige õigem inimene Eestis sellise programmi vedamiseks – tundub, et eestlased on nii kinnised, et on vaja ühte itaallast, kes nad lahti muugiks," tõdes Randmäe.

Tema hinnangul on sari mõeldud kõigile neile, kes selle teema vastu huvi tunnevad. "Meiepoolne ainus tingimus on vanusepiirang ehk üritus ei ole mõeldud alla 18-aastastele. Muus osas meil puudub konkreetne sihtgrupp – üritame oma filmivalikuga käsitleda võimalikult laia teemade ringi ja mitte kitsendada oma fookust mingile konkreetsele temaatikale," rõhutas korraldaja.

Küll aga mainis ta, et mõnes mõttes on filmidest olulisemad isegi nendega koos toimuvad vestlusringid. "Filme võib ju ka üksinda kodus vaadata. Kuid meie jaoks on oluline mitte ainult filmide vaatamine, vaid ka nendest üheskoos rääkimine ja seksuaalsuse mõtestamine. Küsida endalt küsimusi nagu mida tähendab minu jaoks seksuaalsus? Mis rolli mängib intiimsus minu elus? Seksuaalsus ja intiimsus võivad tähendada nii palju erinevaid asju," mainis ta ja lisas, et vestluste puhul on oluline isiklike kogemuste jagamine, et julgustada ka vaatajates eneseavastust ja isiklike piiride laiendamist.

Nad soovivad, et tänu sellele sarjale ei oleks erootiliste ja seksuaalsust käsitlevate filmide vaatamine tegevus, mida peab üksi kodus nelja seina vahel peidus tegema. "See võiks olla kollektiivne intiimne kogemus," nentis Fidelia Regina Randmäe.

Lähiajal linastub Camera Erotica raames veel ka Fred Halstedi erootiline eksperimentaalfilm "L.A. Plays Itself", mis kompab Randmäe sõnul piiri erootika ja kunsti vahel. "Film on restaureeritud MoMa New York kunstimuuseumi poolt ja kuulub nende kogusse," ütles ta ja lisas, et juunis toovad nad Eestisse Hiina päritolu režissööri Popo Fani, kes hetkel elab ja tegutseb Berliinis, lavastades filme Erika Lusti populaarsele veebiplatvormile. "Oleme ise väga elevil, et Popo saab päriselt kohale tulla ning oma poliitilisest aktivismist tõukuvaid dokumentaalfilme tutvustada."

Üritustesarja avasündmus, kus linastub Leilah Weinraub dokfilm "Shakedown" toimub 2. aprillil kell 19.00 Von Krahlis.