Erootikakino sari Camera Erotica esitleb Hiina režissööri Popo Fani lühifilme

Hiina Shandongi provintsist pärit Popo Fan on sõltumatu filmitegija, kelle looming keskendub sageli seksuaalsuse, identiteedi ja sotsiaalse kontrolli ristumiskohtadele. Tugeva LGBTQ+ õiguste eestkõnelejana on ta pidanud seisma silmitsi riikliku tsensuuri ja piirangutega, mis on viinud ta looma ja elama Euroopas paguluses.

Fani filmid on korraga intiimsed ja poliitiliselt teravad — kasutades erootikat mitte üksnes soovide väljendamiseks, vaid ka soolise võimu ja nähtavuse normide vaidlustamiseks.

"The VaChina Monologues" dokumenteerib Eve Ensleri ikoonilise näidendi kohandamist Hiina konteksti, avades selle mõju feminismi ja LGBTQ+ diskursusele.

"Jerk It Off" pakub poeetilist ja ausat vaadet eneserahuldamisele, argirutiinile ja sisemisele häbitundele.

"Hot Pot: 3way" muudab ühise söömaaja intiimsuse, läbirääkimiste ja kultuurilise sümboolika lavaks.

Lisaks filmiloomingule on Popo Fan olnud üks Beijing Queer Film Festival'i võtmeisikuid ning Queer University Video Training Camp'i asutaja. Tema panus aktivismi ja filmikunsti on pälvinud rahvusvahelist tunnustust, ta on olnud Berlinale Teddy Awardi žürii liige 2019. aastal ja kuulub ka Euroopa filmiakadeemiasse.