"Camera Erotica" alustab sügisel Sõpruse suures saalis

Eriline "Camera Erotica" filmiprogramm alustab sügishooaega 16. oktoobril Sõpruse kinos. Avafilmiks on saksa dokumentaal "Baldiga – avatud süda". Õhtu on pühendatud seksuaalsuse, identiteedi ja kunstilise väljenduse uurimisele fotograafia kaudu.

"Camera Erotica" programmi eesmärk on näidata erootilist kino kui kunstilise väljenduse, sotsiaalse kommentaari ja kultuurilise dialoogi meediumit.

"Baldiga – avatud süda" dokumenteerib Berliini kväärkogukonda 1980. aastate lõpus ja 1990. aastate alguses läbi fotograaf Jürgen Baldiga loomingu. Tema pildid ja päevikud jäädvustavad põlvkonda, mis navigeerib seksuaalsuses AIDSi kriisi ähvardava varju all.

Baldiga looming kasutab fotograafiat, et vaidlustada sotsiaalseid norme ja uurida iha selle mitmetes vormides. Film esilinastus 2024. aasta Berliini filmifestivalil Panorama Dokumente sektsioonis ja on sellest ajast alates esilinastanud enam kui 30 festivalil, tähistades nüüd oma Baltikumi esilinastust kino Sõpruses.

Filmile järgneb vestlus kunstnik Alana Proosaga, kes esitleb oma fotoloomingut. Tema isikunäitus "Armastuse, õitsengu, hurma ja kaduviku lood", mis toimus Tartu Kunstimuuseumis 2020. aastal, ammutas inspiratsiooni mitmest Kagu-Aasias veedetud aastast ja keskendus kohtumistele Tai kathoei'dega (transnaistega). Portreede ja intiimsete igapäevaste piltide kaudu uurib Proosa identiteedi, igatsuse ja eneseleidmise teemasid transkogukonnas. Fotograafina toob Proosa selle vaatenurga arutellu, uurides, kuidas saab objektiivi kaudu jäädvustada intiimsust ja kuidas fotograafia saab kujutada seksuaalsust, samal ajal ühiskondlikke piire vaidlustades.

