X!

"Camera Erotica" alustab sügisel Sõpruse suures saalis

Film
“Baldiga – avatud süda
“Baldiga – avatud süda" Autor/allikas: Kaader filmist
Film

Eriline "Camera Erotica" filmiprogramm alustab sügishooaega 16. oktoobril Sõpruse kinos. Avafilmiks on saksa dokumentaal "Baldiga – avatud süda". Õhtu on pühendatud seksuaalsuse, identiteedi ja kunstilise väljenduse uurimisele fotograafia kaudu.

"Camera Erotica" programmi eesmärk on näidata erootilist kino kui kunstilise väljenduse, sotsiaalse kommentaari ja kultuurilise dialoogi meediumit. 

"Baldiga – avatud süda" dokumenteerib Berliini kväärkogukonda 1980. aastate lõpus ja 1990. aastate alguses läbi fotograaf Jürgen Baldiga loomingu. Tema pildid ja päevikud jäädvustavad põlvkonda, mis navigeerib seksuaalsuses AIDSi kriisi ähvardava varju all.

Baldiga looming kasutab fotograafiat, et vaidlustada sotsiaalseid norme ja uurida iha selle mitmetes vormides. Film esilinastus 2024. aasta Berliini filmifestivalil Panorama Dokumente sektsioonis ja on sellest ajast alates esilinastanud enam kui 30 festivalil, tähistades nüüd oma Baltikumi esilinastust kino Sõpruses. 

Filmile järgneb vestlus kunstnik Alana Proosaga, kes esitleb oma fotoloomingut. Tema isikunäitus "Armastuse, õitsengu, hurma ja kaduviku lood", mis toimus Tartu Kunstimuuseumis 2020. aastal, ammutas inspiratsiooni mitmest Kagu-Aasias veedetud aastast ja keskendus kohtumistele Tai kathoei'dega (transnaistega). Portreede ja intiimsete igapäevaste piltide kaudu uurib Proosa identiteedi, igatsuse ja eneseleidmise teemasid transkogukonnas. Fotograafina toob Proosa selle vaatenurga arutellu, uurides, kuidas saab objektiivi kaudu jäädvustada intiimsust ja kuidas fotograafia saab kujutada seksuaalsust, samal ajal ühiskondlikke piire vaidlustades.

/p>

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

13:47

Kaks albumit ja raamatu valmis saanud Jancis: mu elu on praegu segadus

13:19

Galerii: Riias lõppesid mängufilmi "Svingerid II" võtted

12:26

Suri keraamik Evi Mardna

09:59

"Camera Erotica" alustab sügisel Sõpruse suures saalis

09:52

Eesti kinodesse jõuab tänavune Cannes'i filmifestivali võidufilm

08:00

Kultuuri kodu | Peeter Jalaka jaoks on teater katel, kuhu saab kõiksugu asju panna

14.10

Suri neo soul'i pioneer D'Angelo

14.10

Põhja- ja Baltimaade noore kunstniku auhinnale kandideerib 154 kunstnikku

14.10

EMTA Müriaadfest on tänavu pühendatud juubilaridest eesti heliloojatele

14.10

Purga vihjas võimalusele kultuuritöötaja palgamiinimum kaotada

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

13.10

MTV lõpetab muusikavideote näitamise

12.10

Ivo Uukkivi: olen 30 aastat järjest olnud väikeste lastega koos, ega oma mõtteid ei kuule

14.10

Riina Roose: kui noored rahvuskultuuri vastu huvi ei tunne, on see meie viga

14.10

Suri neo soul'i pioneer D'Angelo

14.10

Margit Mutso arhitektuurikommentaar: arhitektuurivõistlustest valimiste eel

14.10

Tallinnas esineb šoti punkbänd The Exploited

14.10

Galerii: Open House Tallinn avas tuntud hoonete uksed üle 9100 külastajale

13.10

Rain Rannu mängufilm "Uus raha" kogus avanädalavahetusel ligi 7500 vaatajat

14.10

Ülekanne lõppenud: kuidas tagada muusikute järelkasv?

14.10

Arvustus. "Üksinda" kui uksepaotus koolinoorte mäslevasse sisemaailma

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo