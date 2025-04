Filmisarjas Camera Erotica linastub erootika ja kunsti piire nihutanud teos

Fred Halstedi film "L.A. Plays Itself" (1972) on seksuaalselt paljastav, autobiograafiline, eksperimentaalne film, mille filmivõtted kestsid kolm aastat. Võtete käigus dokumenteeris iseõppinud filmitegija Halsted Los Angelese linnast nüüdseks hävinud külge – selle linna looduskaunist, kuid samas räpast kooslust.

Halsted on öelnud, et "LA Plays Itself" on film, mis räägib valust ja armastusest. Erootilises filmikunstis peetakse seda üheks teetähiseks, kuna teos nihutas piire, millesse pornograafiline ja eksperimentaalne film seni asetusid. Järgimata tavapärast lineaarset narratiivi, kulgeb film omavahel lõdvalt seotud stseenide jadadena, milles omavahel vastanduvad kaadrid tooreist, tihti brutaalseist seksuaalvahekordadest poeetiliste mõtlike vahepaladega looduse rüpes, keset malbeid lilleõisi ja heinamaid.

Fred Halsted oli üks esimesi avalikult gei seksisümboleid, kelle sadomasohhismi kujutavad filmid raputasid tollast 70ndate geiliikumist ja kunstimaastikku, tema looming on jõudnud ka New Yorgi moodsa kunsti muuseumi kogusse.

Camera Erotica linastused leiavad aset Von Krahli Teatri kohvikus kord kuus ning igale linastusele järgneb temaatiline vestlusring erikülalistega.