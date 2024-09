Eesti teatriga tuleb tutvuma üle 60 väliseksperdi

2. kuni 5. septembrini võõrustab Eesti Kaasaegse Etenduskunsti Esitlusfestival festivali- ja teatrijuhte ning kuraatoreid Saksamaalt, Ühendkuningriigist, Hollandist, Šveitsist, Sloveeniast, Austriast, Poolast, Soomest, Lätist ja Leedust. Festivalietendused toimuvad nelja päeva jooksul Tallinnas ja Tartus.

Alates 2013. aastast toimuva Eesti Kaasaegse Etenduskunsti Esitlusfestivali peamine eesmärk on laiendada ja tugevdada Eesti etendusasutuste kontakte välisriikidega ning suurendada võimalust, et väärt lavastused ka Eestist kaugemale jõuaks. Sündmus on peaasjalikult suunatud mõnekümnele kutsutud külalisele, kes saavad festivalilt leida uusi lavastusi, kontakte, koostööpartnereid ja kunstnikke, keda oma festivalidele või teatrimajadesse külla kutsuda. Kuivõrd festival keskendub alternatiivsele kaasaegsele etenduskunstile, esitlevad oma uuslavastusi kuraatoritele sedapuhku Ekspeditsioon, Kanuti Gildi Saal, Tartu Uus Teater, Sõltumatu Tantsu Lava, Elektron.art ja Eesti Draamateater.

1. kuni 8. septembrini toimub Tartus Balti Draama Foorum, mis koondab eeskätt Lätist ja Leedust pärit teatriprofessionaale, -ajakirjanikke ja -uurijaid. Foorumi külastajatel avaneb võimalus vaadata kõiki Draama festivali etendusi ingliskeelse tõlkega, võtta osa eesti näitekirjandusele pühendatud Äratundmishetkede maja programmist ning arutleda Baltimaade uue näitekirjanduse üle. Oma riigi delegatsioonid on kokku pannud Läti Teatritöötajate Liit ja Leedu Teatriinformatsiooni Keskus.

Balti Draama Foorum on igal aastal erinevas Balti riigis toimuv teatriinimeste kohtumine, millega tutvustatakse naabritele uusi algupärasel näitekirjandusel põhinevaid lavastusi, luuakse kontakte teatritegijate vahel ja võimalusi üksteise näidendite vastastikuseks lavastamiseks.

Mõlemat sündmust korraldab Eesti Teatri Agentuur koos Eesti Teatri Festivaliga Draama.