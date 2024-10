Mart Kangro toob juubeli puhul välja uue lavastuse ja avaldab isikuraamatu

"Keskealine tantsuajalugu" on Kangro eriprojekt, kus ta mõtestab Eesti kaasaegse tantsu ajalugu läbi iseenda. Kangro mõtleb laval valjult ja näitab avali, mida ta viimase 30 aasta jooksul on teinud, kogenud, näinud ja loonud. "Keskealine tantsuajalugu" on Eesti kaasaegse tantsu lühilugu Mart Kangro moodi.

Raamat "Põhineb tõestisündinud lool. Päriselt-päriselt" on esimene mõnest Eesti kaasaegsest etenduskunstnikust ilmuv mahukas käsitlus. 400 leheküljel on ära toodud looja olulisimad printsiibid, tema töömärkmed, lavastamismeetodid, tuumteemad, samuti arhiivimaterjalid ja fotod lavastustest.

Lisaks Kangrole on raamatus avaldatud Luule Epneri, Valle-Sten Maiste ja Kaja Kannu esseed ning arvukate Kangro koostööpartnerite, kriitikute ja näitlejate tähelepanekud. Raamatu toimetaja on Eero Epner, kujundaja Indrek Sirkel ja väljaandja kirjastus Lugemik.

Lisaks 8. ja 9. novembril Kanuti Gildi SAALis toimuvale jõuab sel hooajal lavale Mart Kangro uuslavastus "Pantheon", mis on Kanuti Gildi SAALi ja Von Krahli Teatri kaasproduktsioon.

Lavastus "Keskealine tantsuajalugu" etendub Kanuti Gildi SAALis kahel vaid korral, 8. ja 9. novembril.