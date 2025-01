Kanuti Gildi Saali ja Elektron.arti koostöös esietendub Karl Saksa uuslavastus

Karl Saks toob lavastuse keskmesse küsimuse, kuidas heli ja nähtav visuaalne kujutis mõjutavad taju ja kogemust. "Teater on alati olnud ruum, kus heli muutub nähtavaks ja visuaalne tajutavaks. "Schema" eesmärk on küsida, kuidas me tajume maailma fragmentaarsust ja kuidas me suudame sellest hoolimata luua ühtse kogemuse," tutvustas lavastaja.

"Schema" ammutab inspiratsiooni nii ajaloolistest kunstiteostest kui ka nende poeetilistest ja performatiivsetest tõlgendustest. Lavastuse kaudu uuritakse, kuidas kuulmine ja kuulamine ei piirdu vaid helilise vastuvõtuga, vaid loovad tõlgenduste, tunnetuste ja isegi kehalise aktiivsuse kaudu uusi tähendusvälju.

Karl Saks on tunnustatud vabakutseline koreograaf, tantsija ja helikujundaja, kelle looming kulgeb liikumise, heli ja ruumi vahel. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, Eesti Kunstiakadeemia ning õpib doktorantuuris Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias.

Loomingulisse meeskonda kuuluvad veel Hendrik Kaljujärv, Netti Nüganen, Johhan Rosenberg, Pääsu-Liis Kens, Anne Türnpu, Artjom Astrov, Michaela Kisling, Hanna Kritten Tangsoo, Johannes Säre, Jaan Evart ja Raido Linkmann.

Etendused toimuvad Kanuti Gildi Saalis 12., 14., 17. ja 18. veebruaril kell 19:30 ja 15. veebruaril kell 17:00.