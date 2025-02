Karl Saksa uuslavastus uurib seoseid vaadeldava, kuuldava ja mõistetava vahel

Koreograaf, tantsija ja helikujundaja Karl Saks sai algimpulsi lavastuseks umbes kümme aastat tagasi, kui osales Norras kunstniku Ant Hamptoni töötoas. "Kõndisime Oslos ringi ja üritasime kirja panna kõike, mida silm seletab ja kõrv kuuleb. On tekkinud väike paus, aga see kogemus on väga tugev ning tugevalt minu praktikasse jõudnud," sõnas Saks.

Lavastuse lähtepunktiks on ajaloolised kunstiteosed, mida püütakse kirjeldada etenduskunsti vahenditega. "Kuidas neid kirjeldada funktsionaalselt, kompositsiooniliselt, kuidas neid kirjeldada poeetiliselt, kuidas saadud tekstist luua audiovisuaalne kompositsioon, ja kuidas see omakorda kandub üle lavalisse tegevusse koos tantsijatega või etendajate, näitlejate ja muusikutega," selgitas lavastaja.

Lavastuse helikujundaja Artjom Astrov ütles, et side muusika ja esitajate vahel kulgeb ettearvamatult ning pole päris selge, kes kuidas teist vastastikku mõjutavad. "Me lähtume väga lihtsatest asjadest. Ta on selline eksploratiivne protsess. Ta on väga primitiivne algselt, algab väga primitiivsetest objektidest ja helidest. See on rohkem nagu mingi vaim, korraks märkad, et oli midagi või ei olnud ja täpselt ei tea, kes keda kuidas mõjutab," rääkis ta.

Etendused toimuvad alates kolmapäevast Kanuti Gildi Saalis.