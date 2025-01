Kangro: "Pantheon" on poeetiline mõtisklus sellest, mis meid inimestena kokku toob

Lavaruumis saavad kokku kultuuriajaloo poosid, žestid ja märgid ning katkestuste ja jätkumiste, koosolemise ja lahkuhargnemiste lugu.

"Meil on siin laval justkui kolm põlvkonda koos. Noored näitlejad, juba kogenud näitlejad ja väga kogenud näitlejad ja eks me kõik tooma oma kultuurislepi – keda ei tunta üldse või kelle pärand on jõudnud eesti rahva südamesse. Me toome kõik oma pärandi kaasa. Kui ma räägin selle lavastusega suurest ajalisest mõõtmest, tõesti antiigist tänapäevani, siis on hea, et ka nende inimeste näol on ajaline mõõde kuidagi esindatud," selgitas lavastaja.

Kangro sõnul on lavastus ühtlasi poeetiline mõtisklus teemal, mis meid inimestena koos hoiab ja kokku toob.

Osatäitja Teele Pärn ütles, et Kangro on lavastaja, kes tegeleb kõige rohkem koos olemisega. "Lavastaja, kes mõtleb kõige rohkem selle peale, mida see tähendab nii etendajatele kui ka neile, kes on tulnud vaatama. Mida see neilt mõlemalt nõuab. Sellise lavastajaga on väga turvaline koos töötada, sest asjade eest hoolitsetakse," rääkis Pärn.

Lavastuse kujundasid Kristel Zimmer, Emer Värk ja Kalle Tikas. Etendused toimuvad Von Krahli Teatris Telliskivi loomelinnakus.