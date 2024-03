Premiere'24-l esietenduvad uute koreograafide debüütlavastused

Premiere on Eesti kaasaegse tantsumaastiku uusi koreograafe tutvustav sari, mis leiab aset 14. korda. Platvorm pakub professionaalset väljundit värsketele tulijatele loomaks oma esimest tantsulavastust. Premiere'il on oma debüüdi teinud ning nüüdistantsu väljal tuule tiibadesse saanud tuntud koreograafid, nagu Sveta Grigorjeva, Joanna Kalm, Karl Saks, Sigrid Savi, Arolin Raudva jt.

Tänavusel Premiere'il astuvad lavale Marta Jamsja ja Elle Viies. Marta Jamsja soololavastus "Heroina" peegeldab läbi muinasjuttude Jamsja keerukat suhet naiseks olemisest ja naistele loodud ootustest. Jamsja laveerib iluideaalide ja soorollide keerises teadmata, mida soovida maailmas, kus piirid fantaasia ja tegelikkuse vahel hägustuvad.

Elle Viies jätkab soololavastuses "Pastoraal" kõhedate olemis- ja tajumisvormidega mängimist ning teatraalselt kollaažiliku maailma ehitamist. Ruumikogemusliku tantsulavastuse alguspunktiks on maaliline metsamaja, kus oleme justkui olnud. "Pastoraal" viib publiku metsa, et kokku puutuda müstilise loodusliku jõuga, kus kogemuslik võim on tundmatu käes.

Marta Jamsja (s. 1996) on lõpetanud Tallinna Ülikooli koreograafia ning Antwerpeni Kuningliku konservatooriumi tantsu bakalaureuseõppe. Oma teostes uurib Jamsja kehakuvandit, süüvides eksperimenteerivalt teemadesse, nagu ühiskondlikud normid, identiteediküsimused ja seksuaalsus. Liikumiskeeles meeldib talle kombineerida abstraktset jutuvestmist liikumise, teksti ja häälega. Marta pälvis Mait Agu nimelise tantsustipendiumi aastal 2019.

Elle Viies (s. 2000) on lõpetanud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia tantsukunsti eriala. Teda huvitavad kõhedad olemis- ja tajumisvormid, kehad, mis on samaaegselt funktsionaalsed ja fenomenaalsed. Viies on esitanud lühiformaadis soolosid Inklingroom'i üritustel (2022) ja Loora Kaubi näitusel "Inimene ei näe kunagi unes päikest" (2023).

Martja Jamsja "Heroina" ja Elle Viiese "Pastoraal" esietenduvad Sõltumatu Tantsu Laval 8. märtsil kell 19. Järgmised etendused on 11.–12. märtsil ja 10.–11. aprillil. 12. märtsil toimub peale etendusi vestlus kunstnikega, mida viib läbi tantsukriitik ja Premiere'23 koreograaf Kärt Koppel.