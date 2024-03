STL-is esietendub Roosna & Flaki uuslavastus "Varjupaik Ouroboros"

Lavastuse algtõukeks on mütoloogiline madu ouroboros, kes sööb omaenda saba ja tähistab niiviisi elu, surma ja taassünni ringkäiku. Selle sümboliga viitavad tantsukunstnikud pidevale muutumisele, mis on inimeseks olemise üks põhilisi omadusi. Nad küsivad, kas on võimalik leida varju ja tuge ümberkujunemisest? See on püüd mõtestada maailma, kus muutused toimuvad kiirenevas tempos: kliimakriis, identiteediprobleemid, tehnoloogilised revolutsioonid, sõjad.

Külli Roosna ja Kenneth Flak (Roosna & Flak) on lavastusse "Varjupaik Ouroboros" kaasanud tunnustatud India tantsukunstniku Rakesh Sukeshi, et võtta koos ette teekond ühtekuuluvuse maastikule.

"Oma eelmises lavastuses "Singulaarsus" uurisime ühe inimese sisemaailma, keskendudes tõsiasjale, et kedagi ei saa lõpuni tunda. Nüüd pöörame tähelepanu aga sotsiaalsele aspektile, kogukonnale ehk mida tähendab olla koos isegi kui sul on kolm singulaarsust, kolm ligipääsmatut olendit ja indiviidi. Kuidas omavahel suhestuda ja mängida välja sarnasused ja erinevused?" selgitavad koreograafid.

Ouroborose filosoofiat leiab ka Roosna & Flaki aastatepikkusest tööst, kus nad on viimase kuue aasta jooksul lavastanud tantsukvarteti "Prime Mover" (2018), duo "Two Body Orchestra" (2020), soolo "Singulaarsus" (2022) ning nüüd on järjekord trio "Varjupaik Ouroboros" käes. Kehalis-poeetiline lavastus jätkab loomeduo interaktiivsete ökosüsteemide loomise praktikat, milles tantsija liigutused mõjutavad lavastuse heli ja visuaalseid maastikke.

"Varjupaik Ouroboros" esietendub 28. märtsil kell 19 Sõltumatu Tantsu Laval. Järgmisel etendused on 29. ja 30. märtsil. 29. märtsi etendusele järgneb vestlus kunstnikega.