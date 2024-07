Sõltumatu Tantsu Maraton toimub tänavu Elvas

Eesti Liikumis- ja Heaolufestivali esimesel päeval leiab aset Sõltumatu Tantsu Maraton, mis toimub tänavu Tartumaa Tervisespordikeskuses. Tantsumaratonil saavad kõik huvilised end proovile panna kaheksa tundi vältavas ühistantsimises, kus kõlab erinevaid žanreid klassikalisest muusikast roki ja klubimuusikani. Päeva juhivad Kristjan Lüüs ja Heleri All.

Sõltumatu Tantsu Lavaga koostöös korraldatav tantsumaraton annab võimaluse tantsupõrandal kohtuda erineva kogemuse ja võimekusega inimestel, et tantsida võrdsete võimaluste eest. Aktsiooniga kogutakse annetusi vähenenud liikumisvõimekusega inimeste toetuseks.

"Tantsumaraton on oodatud sündmus Eesti kultuuri- ja spordimaastikul, mis ühendab nii loomingulisuse kui ka vastupidavuse. Tantsida tunde järjest pole kerge, kuid teadmine, et sellega tehakse head, pöörates tähelepanu inimestele, kellele liikumine on raskendatud, motiveerib kindlasti edasi pingutama. Liikugem enda, aga ka teiste heaks, sest tantsitud kehas peitub terve vaim," kommenteeris Sõltumatu Tantsu Lava loominguline juht Triinu Aron.

Kohtunikeks on lavastaja-koreograaf ja näitleja Ingmar Jõela, 2023. aasta tantsuauhinna laureaat, koreograaf ja luuletaja Sveta Grigorjeva, tantsukunstnikud ja -õpetajad Raho Aadla, Madli Teller ja Christopher Meier, kes hindavad osalejate loomingulisust ja tantsimise mitmekesisust.

Tantsuline vastupidavustest kestab keskpäevast õhtuni välja. Igal tunnil mängivad muusikat erinevad DJ-d: Heleri All, Maris Pihlap, Iunsu, Janek Savolainen, Katrin Pärn, Mi-Les, Ingmar Jõela, Rii ning live-muusik Pearu Pung. Kogu päevale lisavad särtsu energiast pakatavad päevajuhid, kes lisaks meelelahutamisele on ka võistlejate ergutajad. Kohtunikud jagavad kogu ürituse vältel mitmesuguseid auhindu ning viimase tunni lõpuks selgub ka maratoni kangelane, kes viib koju rahalise preemia.

Elva linnasüdame ja Tartumaa Tervisespordikeskuse vahel pannakse 26. juulil liikuma ka eribuss, et kõigil oleks võimalus mugavalt tantsumaratonile ja tagasi liigelda – kas maratonist osa võtma või osalistele kaasa elama ning head muusikat nautima. Viimane eribuss viib Tartu bussijaama, et kõik huvilised jõuaksid soovi korral viimasele Tallinna bussile. Tantsumaratonile saab kaasa elada ja tantsida ka veebiülekande kaudu ERR kultuuriportaalis.

Sõltumatu Tantsu Maraton toimub kuuendat korda ning Eesti Liikumis- ja Heaolufestival on Elva linnas toimuva liikumisfestivalide üritussarja kolmas sündmus. Eesti Liikumis- ja Heaolufestival kuulub Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammi.