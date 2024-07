Eesti ja Norra tantsukunstnikud võtavad Tartu avaliku ruumi enda kanda

Lavastus on osa Sõltumatu Tantsu Lava, Põhja-Norra etenduskunstikeskuse Davvi ja linnafestivali UIT koostöös loodud residentuuri- ja lavastusprojektist "Liikuvad linnad". "Ma võtan selle enda kanda" autoriteks on kaheksa Eesti ja Norra tantsukunstnikku: Oda Holmvik Bredvold, Hanna Junti, Maria K. Landmark, Karsten Lunde, Maya Mi Samuelsen, Sigrid Savi, Nele Tiidelepp ja Margaret Tilk.

Interdistsiplinaarse kollektiivi liikmeid ühendab huvi hooliva koostöö, avaliku ruumi ja liikuvate kehade vastu. Nende loodud koreograafia otsib vastust küsimustele: kuidas saame olla linnaruumis meie ise, kuidas teineteisele tuge pakkuda ja milline näeb välja hoolitsus linnakeskkonnas?

Nii nagu kultuuripealinna programm jutustab lugu ellujäämise kunstidest – teadmistest, oskustest ja väärtusest, mis aitavad meil luua ühtse kogukonnana parema homse – on ka tantsukunstnikud kasutanud lavastuse loomisel inspiratsiooniks Ameerika filosoofi Judith Butleri mõtet: tuleviku aktivismi peamiseks küsimuseks saab olema elu alalhoidmine, linna hooldamine, edasikandmine ja taastamine, et saaksime seal võimalikult hästi elada.

1., 2. ja 3. augustil kell 19 toimuvad etendused on tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine, kuna etenduse alguspaik ja ligipääsetavuse info saadetakse publikule e-mailiga. Etendus on liikuv ja kestab tund aega. Viimase etenduse järel, 3. augustil on publik oodatud Ula baari (Vallikraavi 23) tasuta lõpupeole.

Sõltumatu Tantsu Lava, Põhja-Norra etenduskunstikeskuse Davvi ja linnafestivali UIT koostöös loodud residentuuri- ja lavastusprojekti mõte on olnud dialoog koreograafide ja linnauurijate vahel, et pakkuda alternatiive linnakeskkonna loominguliseks kasutamiseks.