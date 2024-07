Galerii: EKA tudengid avasid Annelinnas puhkamiseks mõeldud varjualuse

Varjualuse autori Heidi Jaguse sõnul toob ehitis esile magalarajooni lõbusad iseärasused, aga ka vajakajäämised. "Linnulennult meenutab Annelinn natukene justkui labürinti, mida läbides tuleb majade vahelt kohati isegi läbi pugeda. Selle aasta varjualune on vormilt ja vaimult viide linnaosa nurgelisusele ja igapäeva liikumisele. Kogusime enne ehitust mõtteid ka kohalikelt elanikelt, kes kurtsid väheste pinkide üle. Nüüd on neil üks koht juures, kus jalga puhata ja mõtteid mõlgutada," kirjeldas Jagus.

Jagus lisas, et varjualuse ehitamine on vajalik käeline praktika tuleviku arhitektidele. "Seni oleme toimetanud pigem mudelite maailmas. Viimased kaks nädalat on kogu kursusele jaganud õppetunde, et oma ideelennud tuleb ka füüsiliselt realiseerida. Nägime oma suure tiimiga vaeva ja kindlasti jääme me ehitusperioodile rõõmuga tagasi vaatama," lausus Jagus.

EKA arhitektuuriteaduskonna dekaan Sille Pihlak leiab, et tänavuse varjualuse muudab tähelepanuväärseks selle asukoht. "Kui viimastel aastatel on tudengite tööd hästi teeninud Tartu kesklinna elanikke ja külalisi, on nüüd mindud uutele territooriumidele. Kortermajade vahele, mis vajavad rikastamist kokkutulemise kohtade ja vaba aja veetmise aladega. Kui inimestele luuakse rohkem võimalusi magalarajoonides midagi uut avastada või hoopis igapäevaelust paus võtta, tõuseb ka nende linnaosade ruumikvaliteet. "Ava" on hea näide parema linnaruumi lahendustest," rääkis Pihlak.

Ka Tartu abilinnapea Elo Kiiveti sõnul tutvustab tudengite töö tartlastele linnaruumi rikastamise võimalusi. "Aastatepikkune koostöö kunstiakadeemiaga on Tartu tänavapildile väga viljakaks osutunud. Varjualused tõestavad, et noortel tudengitel on oskused ja sotsiaalne tunnetus, kuidas elukeskkonda inimeste jaoks huvitavamaks ja rikkamaks muuta. Annelinn on seda nüüd kindlasti varasemast veel rohkem," sõnas Kiivet.

Kursuseprojekti juhendasid arhitektid Elina Liiva, Helena Rummo ja Margus Tammik. Konstruktsioonide osas suunasid tudengeid Andres Lehtla ning puutöökojas Ragnar Kekkonen. Tänavune varjualune on neljas Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinna raames valmiv EKA arhitektuuritudengite projekt, üldse aga juba 19. taoline väikevorm. Tartu kesklinnast leiab eelnevatel aastatel ehitatud varjualused "Nurk", "Kino" ja "Linnutee".