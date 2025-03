Sõltumatu Tantsu Laval esietendub Sigrid Savi uuslavastus "Murda"

Koreograaf Sigrid Savi küsib tantsulavastuses "Murda", kuidas luua tähendust ja tervikut, mis väärtustaks tundmatut ega suruks seda ebaloomulikku lineaarsesse vormi. Viimast iseloomustab kindel algus, millest jõutakse haripunkti, sealt langusse, konfliktilahendusse ja selge lõpuni. Kuivõrd on aga selline draamaõpikust pärit mudel võimeline maailmas midagi iseloomustama?

Lavastuses otsib Savi hetki, mis on veel vormumas või juba vormi kaotanud. Koos helikunstnik Lauri Urbiga tekitab koreograaf ruumis liikudes kummitusliku, ent absurdimaigulise õhustiku. Loodav maailm algab piiride tõmbamisest. Mina ja teine, sise- ja välismaailm, oma ja võõras, tuttav ja tundmatu. Piir kui katkestus, murdepunkt. Teadmatusest on võimalik luua midagi täiesti uut, panna killud kokku omamoodi terviklikuks sümfooniaks.

"Sõltumatu Tantsu Lava jaoks on Sigrid oluline koreograaf, keda on korduvalt nomineeritud parima tantsulavastuse auhinnale. Ta loob eriomase absurdimeeleoluga rikastatud tantsulavastusi, mis tajuvad maailma vaid temale omasel viisil, tekitades seninägematuid seoseid ja ühendusi. Sigridi loomingu aluseks on tugevad kontseptuaalsed ideed ning liikumispõhine koreograafia, mis toetab STL-i otsinguid tantsukunstis," kommenteeris Sõltumatu Tantsu Lava juht Triinu Aron.

Sigrid Savi on Berliinis ja Tallinnas tegutsev vabakutseline koreograaf ja tantsija. Ta on omandanud bakalaureusekraadi koreograafi ja tantsuõpetaja erialal Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias 2015. aastal. Savi on loonud kaks soolotööd, "Imagine There's a Fish" (2017) ja Pushing Daisies (2019), performance'i "Let's get lost I know the way" koos Edith Karlsoniga ning lavastuse "Cowbody/ Oh wow, it's you!" koos Hanna Kritten Tangsooga. Savi on nomineeritud kaks korda parima tantsulavastuse auhinnale, 2018. aastal lavastusega "Imagine There's a Fish" ja 2024. aastal lavastusega "Cowbody/ Oh wow, it's you!". Lisaks on Savi esitanud oma töid New Yorgis (Panoply Performance Lab) ja Berliinis (grüntaler9, Tanzfabrik Berlin).

Sigrid Savi "Murda" esietendub 20. märtsil kell 19 Sõltumatu Tantsu Laval Tallinnas Telliskivi loomelinnakus. Järgmised etendused on 22., 24. märtsil ja 13.-14. aprillil.