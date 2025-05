Sõltumatu Tantsu Lava uus projekt viib poeetilisse segareaalsusesse

Taavet Jansen ja Liis Vares loovad oma uues projektis "Vaikuses liikvel" VR-prillide abil lavastusliku mõtteruumi, kus osalejad saavad segareaalsuses poeetilise tekstikeskkonna kaudu omavahel mitmekülgselt suhelda. Jansenit ja Varest huvitab oma uurimistöös koosloome – iga osaleja toob korraga nii päris- kui virtuaalmaailma endaga kaasa ainulaadse füüsilisuse, kujutlusvõime ja tõlgenduse, aidates kujundada ruumis koreograafilist keelt ja kaasavat dramaturgiat.

"Uus reaalsus on segareaalsus. Mõne inimese jaoks on tehnoloogia esmatähtis vahend, et olla ühiskonnas aktiivne ja kaasatud. Tehnoloogia ei kahanda meie inimlikku olemust, vaid võib seda isegi parandada. Küll aga on eelduseks see, et oleme valmis tehnoloogilisi võimalusi lähemalt uurima," selgitasid Jansen ja Vares.

"Vaikuses liikvel" näitavad Jansen ja Vares ette 24. mail kell 13 ja kell 18 Sõltumatu Tantsu Laval. Kell 20 toimub kunstnikega vestlus, mida viib inglise keeles läbi Tallinna Ülikooli järeldoktorant William Primett.

"Vaikuses liikvel" on osa üle–euroopalisest projektist Modina, mille eesmärk on laiendada kaasaegse tantsu loomingulisi võimalusi ja suurendada publiku elamust digitaalse tehnoloogia abil. Ühtlasi on Janseni ja Varese töö kolmas edasiarendus nende loodud laiemast sarjast "Inimeses hoitud", mis uurib kohalolu ja kehas olemise tähendust kaasaegses maailmas, kus tehnoloogia oluliselt laiendab ja vahendab inimkogemust.

"Vaikuses liikvel" arendatakse välja kaheksanädalase residentuuri raames Sõltumatu Tantsu Laval. Projekti tehniline mentor on Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituut.