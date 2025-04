Galerii: Balti jaamas tähistati rahvusvahelist tantsupäeva tantsuaktsiooniga

Aktsioon algas keskpäeval värske tantsupäeva manifesti ettelugemisega. Seejärel leidsid aset tantsukogukonna spontaansed paariminutilised etteasted, mis seadsid fookusesse liikumise ja kehalisuse.

"Tantsupäeva aktsioon on uus algatus, mille raames tuleb avalikus linnaruumis tunniks ajaks kokku hulk inimesi, kellele on kaasaegne tants oluline – tantsukunstnikud, koreograafid, harrastajad, tantsutudengid, mõtestajad, korraldajad ja teised. See on meie viis tähistada rahvusvahelist tantsupäeva ja pöörata tähelepanu valdkonna väljakutsetele, mis vajavad Eestis lahendusi. Kaasaegset tantsu tuleb tunnustada eraldiseisva ja olulise kunstivaldkonnana arvestades selle spetsiifikat ja eripära," selgitas aktsiooni üks eestvedajatest, Sõltumatu Tantsu Lava juht Triinu Aron.

Rahvusvahelise tantsupäeva algatas UNESCO rahvusvaheline tantsunõukogu, et tähistada prantsuse tantsija ja ballettmeistri Jean-Georges Noverre' sünnipäeva. Noverre'i peetakse oluliseks balleti uuendajaks ja akadeemilise koreograafia alusepanijaks.