Sõltumatu Tantsu Laval esietenduvad Maria Solei Järveti ja rühmituse Koosseis tantsulavastused

Premiere on Eesti kaasaegse tantsumaastiku uusi koreograafe tutvustav sari. Platvorm pakub alates 2009. aastast professionaalset väljundit värsketele tulijatele loomaks oma esimest tantsulavastust. Premiere'il on debüüdi teinud ning nüüdistantsu väljal tuule tiibadesse saanud Sveta Grigorjeva, Karl Saks, Arolin Raudva, Üüve-Lydia Toompere, Sigrid Savi jt.

"Premiere on kohalikule tantsuväljale väga oluline sündmus. Ühelt poolt võimaldab see tutvuda teistel professionaalidel ning publikul uute koreograafidega, kes on alustamas tantsukunstniku karjääri. Teisalt saavad sarjast osa võtvad koreograafid teadmistepagasi tantsulavastuse loomise võimalustest, aga ka piirangutest. Premiere on kui sõbralik uks, mille kaudu siseneda professionaalsele tantsumaastikule, mis julgustab ja toetab noori oma tee alustamisel kaasaegse tantsu alal," selgitas Sõltumatu Tantsu Lava juht Triinu Aron.

Maria Solei Järvet uurib oma loomingus keha suhet ajalise kulgemise nähtusega, küsides, kas keha saab kujundada nagu iga teist füüsilist ainet. Oma debüütlavastuses "Strata" kutsub ta publikut mõtisklema meie keha pideva muutumise üle – kuidas kanname endas nii isiklikke kui ka kollektiivseid kogemusi.

Järvet lõpetas 2023. aastal Kopenhaageni Kaasaegse Tantsu Kooli tantsukunsti eriala. Hetkel tegutseb ta vabakutselisena nii Eestis kui ka välismaal, tehes koostööd erinevate rahvusvaheliste kollektiivide ja institutsioonidega.

Koosseis käsitleb lavastuses "Kõrblik kuni" kõrbe metafoori kaudu teadmatuse olemust ja uutes oludes hakkama saamist. Viis tantsukunstnikku sisenevad tundmatule väljale, kus hakkavad üles ehitama oma reeglite ja arusaamisega maailma. Rühmitusele omaselt hargneb lavastuses lahti jagatud vastutuse olulisus ning individuaalse ja kollektiivse potentsiaalini jõudmine läbi koosloome, kust pole puudu maagilisest realismist ja absurdist.

Koosseis on viie noore tantsukunstniku loominguline rühmitus, kuhu kuuluvad Eveli Ojasaar, Roosmarii Sarapuu, Eva Metspalu, Elina Ojasaar ja Mariann Onkel. Rühmituse liikmetest kolm on lõpetanud Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi koreograafia õppekava ning kaks on neid samu õpinguid läbimas.

Maria Solei Järveti "Strata" ja rühmituse Koosseis "Kõrblik kuni" esietenduvad 20. veebruaril Sõltumatu Tantsu Laval Tallinnas Telliskivi loomelinnakus.