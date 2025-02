Maria Solei Järvet uurib oma debüütlavastuses "Strata" kehalist kogemust

Lavastajadebüütide sari Premiere Sõltumatu Tantsu Laval pakub koreograafidele professionaalset platvormi oma esimese lavastuse loomiseks.

Rühmitusse Koosseis kuulub viis noort tantsukunstnikku, keda seovad õpingud Tallinna Ülikooli koreograafia erialal. Nende lavastus "Kõrblik kuni" käsitleb teemasid inimeste ühisest läbisaamisest ja kooseksisteerimisest.

"Meil on väga tantsuline lavastus. Isegi täitsa teadlikult üritasime ennast sinnapoole hoida, et võimalikult palju tantsida, liikuda ja teha tantsukunsti," ütles tantsija ja koreograaf Roosmarii Sarapuu.

Maria Solei Järvet on lõpetanud Kopenhaageni Kaasaegse Tantsu Kooli tantsukunsti eriala ning debüteerib Sõltumatu Tantsu Laval soololavastusega "Strata", mille taga on uurimistöö kehast.

"Olen kogunud intervjuusid ja uurinud, kuidas me kehaliselt kogeme elu erinevates generatsioonides ja valdkondades nagu ka tants ja sport ning uurinud, millal ja kuidas me suhestume oma kehasse. Et kas me kanname selle eest hoolt, millal me ületame piire ja miks," ütles koreograaf ja tantsija Maria Solei Järvet.

Premiere programmi eesmärgiks on tutvustada publikule oma iseseisvat karjääri alustavaid tantsukunstnikke ja koreograafe ning nende loomingut. Ühtlasi on see noortele alustavatele tantsukunstnikele võimalus professionaalse meeskonnaga koostöös oma lavastus välja tuua.

"See on väga oluline vahepeatus koolist tulles ja oma teed leides, just siin Eesti skeenel. Saad teha suure produktsiooni, mis on väga haruldane," ütles Järvet.

"Sooviks rohkem hoitust, koostööd, hoolimist üksteisest ja seda nii produktsioonimajade kui kunstnike enda poolt ning ka tudengite ja huvihariduse tasemel," vastas tantsija ja koreograaf Roosmarii Sarapuu küsimusele, millest noored tantsueriala inimesed puudust tunnevad.

"Strata" ja "Kõrblik kuni" jõuavad publiku ette sel ja järgneval nädalal viiel korral.