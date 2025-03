Sigrid Savi: "Murda" on minu jaoks uudne väljakutse

Sigrid Savi lavastused on kaks korda Eesti teatriauhindadel olnud nomineeritud parima tantsulavastuse tiitlile, viimati eelmine aasta.

"Sigrid Savi on tugev kontseptuaalne mõtleja, kes kasutab kaasaegset koreograafiat, mõtestab tantsukunsti kaasaegselt, mida välisriigis elamise kogemus kindlasti mitmekesistab. Sigrid resideerub praegu peamiselt Berliinis ja see skeene, mida ta seal näeb, on kindlasti erinev sellest, mis Eestis on. See kindlasti rikastab seda kõike ja seda kindlasti on ka tema teostes näha," kommenteeris STL-i loovprodutsent Sirli Oot.

Lavastuses "Murda" ei ole Sigrid Savi laval üksinda. Teda saadab helikunstnik Lauri Urb, kes mitte ainult ei loo muusikalist atmosfääri, vaid ka liigub temaga koos.

"Helil on väga suur roll. Valik helikunstnikuga koos laval liikuda, on minu jaoks ka uus väljakutse. Üksinda töötades, saan ma lõpuni välja muudatusi teha, mis on minule väga omane, et ma saan esika päevani mõelda, mida teha paremini. Trupiga neid muudatusi teha ei saa," tunnistas Savi.

Lavastus "Murda" jõuab publiku ette viiel korral Sõltumatu Tantsu Laval.