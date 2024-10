Eesti-Soome koostöölavastus "Fluids" etendub mainekas Belgia kunstikeskuses

"See, et meie lavastused tekitavad rahvusvahelist dialoogi ja pakuvad huvi publikule ka väljaspool Eestit mitu aastat järjest, on märkimisväärne. "Fluids" on Sõltumatu Tantsu Lava enim tuuritanud tantsulavastus, mida on Eestis ja rahvusvaheliselt näidatud viie aasta jooksul üle kolmekümne korra," kommenteeris Sõltumatu Tantsu Lava juht Triinu Aron.

Kunstikeskus Viernulvier on Belgia juhtivaid kunstiasutusi, mis ühendab kunstnikke ja eri organisatsioone. Igal aastal külastab keskust üle 350 000 külastaja. Tantsulavastus "Fluids" valiti Viernulvier'i põhiprogrammi ning mõlemad etendused on välja müüdud.

Tantsulavastuses osalevad Eesti tantsijad Keithy Kuuspu, Karolin Poska, Sigrid Savi, Karoline Suhhov ning Joonas Tagel. Pulber-libesti abil luuakse tingimused totaalseks libeduseks, kus keha kontrollimine on raskendatud. Kohmakuse ja graatsia vahel kõikuv liikumiskeel kutsub publiku kohtuma intiimsuse, empaatia ja ebaõnnestumisega ajal, mil ühiskonnas valitseb perfektsionism, individuaalsus ja usaldamatus.

"Fluids" on tänaseks kujunenud üheks Eesti enim tuuritavaks kaasaegseks tantsulavastuseks, mida on mängitud nii erinevate etenduskunsti- ja tantsumajade programmis kui ka festivalidel Lätis, Leedus, Soomes, Prantsusmaal, Iirimaal ning Saksamaal. 2022. aastal valiti lavastus olulisele Põhjamaade tantsukunsti platvormile Ice Hot Festival ning 2023. aastal festivalile "Paris l'été".

Etenduste toimumine kunstikeskuses Viernulvier saab teoks tänu Kultuuriministeeriumi programmi "Eesti Kultuur Maailmas" toele.

Eestis näeb etendusi 17. ja 19. detsembril Sõltumatu Tantsu Laval.