Sõltumatu Tantsu Festivali avab Mai Murdmaale pühendatud lavastus

"Tants on oma tähenduselt väga lai mõiste. Seda näeb nii Rahvusooperis Estonia kui ka Sõltumatu Tantsu Laval. Mind on pikalt huvitanud kahe eri tantsumaailma ja žanrite ühendamine. Mai Murdmaa on kõrgelt hinnatud ja uuendusliku mõtlemisega ballettmeister, mistõttu tundus just talle pühendatud lavastus ideaalne võimalus siduda neid kahte poolust – balletti ja kaasaegset tantsu," räägib etenduskunstnik Henri Hütt. "Lisaks pöörab lavastus tähelepanu ealisusele peegelpildis – kas see, mida näeme, on vaid praegune hetk või meenuvad ka kordaminekud minevikus. See tuletab meelde Mai Murdmaa olulisust," lisab ta.

Lavastus kaevub otsingulise ja eksperimenteeriva ballettmeistri liikumismaterjali, paigutades selle tantsijate Maarja Tosina ja Florian Wahli abil kaasaegsesse koreograafilisse keelde. Eriliseks teeb "Pühendusega" Murdmaa lapse, muusiku Rainer Jancise ja lapselapse, kunstniku Cloe Jancise panus lavastusse. Rainer Jancise helimaastik koos valguskunstniku Rommi Ruttase valguskujundusega lisab mineviku ja oleviku vahealale müstilisust. Kunstniku Cloe Jancise lavakujundus loob keskkonna, mis kutsub peeglina vaatama otsa irratsionaalsetele hirmudele ja küsima, mis juhtub, kui tuleb lahkuda lavalaudadelt. Üks on kindel – Mai Murdmaa koreograafiline pärand on selleks, et jääda.

"Pühendusega" esietendus avab Sõltumatu Tantsu Festivali 26. septembril kell 18 ja etendub samal päeval kell 20 ning 27. septembril kell 18 ja kell 20.