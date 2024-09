Galerii: Sõltumatu Tantsu Lava avas oma esimese rahvusvahelise tantsufestivali

"Esimene Sõltumatu Tantsu Festival on pühendatud tantsukunstile selle isikute ja loomingu kaudu. Festivali avalavastus "Pühendusega" teeb kummarduse meie lähiajaloo ühele mõjukaimale uuenduslikule mõtlejale tantsukuntsis ehk Mai Murdmaale. Ta on meid kõiki julgustanud ja innustanud suurelt mõtlema," sõnas Triinu Aron. "Soovin, et tükike maailma tantsukunstist jõuaks võimalikult paljude huvilisteni, et meid inspireerida ja anda jõudu sellega tegelemiseks."

Aroni sõnul on tantsu eri kogukondade kokkutoomine olnud festivali üks ajendavaid tõukeid. Sõltumatu Tantsu Festival teeb tänavu koostööd Tallinna Ülikooliga, TantsuRUUMiga ja Tantsuklubiga ning pakub platvormi Ukraina tantsukunstnikele ja Islandi Kunstiülikooli kaasaegse tantsu tudengitele.

Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi (BFM) koreograafia õppekavade juht ja tantsukunsti dotsent Oksana Tralla rääkis oma kõnes koostöö olulisusest tantsuväljal. "Võimalus luua sild tudengite ja professionaalse kogukonna vahele on väga väärtuslik. Haridus ja professionaalne maailm käivad käsikäes ning sõltuvad teineteisest," selgitas Tralla.

Sõltumatu Tantsu Festival toimub 26. septembrist 5. oktoobrini Telliskivi Loomelinnakus Sõltumatu Tantsu Laval ja Von Krahli teatris.